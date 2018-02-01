Бывший лидер рейтинга P4P «попросился» в андеркарт второго боя Головкин — Альварес

«Вероятность того, что Роман отбоксирует в андеркарде шоу 5 мая — достаточно таки высока. Все дело в прекрасных отношениях между промоутерами Акихиро Хондой и Томом Леффлером, промоутером Головкина. Он хочет видеть нас в шоу. А для Романа честь выступить в андеркарде у Головкина. Тем не менее, вынужден отметить, что пока что никаких договоренностей нет. Мы ведем переговоры. Отмечу, бой Гонсалеса будет нетитульным».

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Менеджер также отметил, что Гонсалеса приглашали принять участие в шоу SuperFly2: «Нас приглашали принять участие. Мы были заинтересованы в том, чтобы посетить шоу в качестве зрителя. Гарантировать присутствие Романа не могу — будет накладка с тренировочным лагерем, все зависит от того, где пройдет второй этап подготовки Гонсалеса. Все же основной фокус Гонсалеса — на подготовке к возвращению в ринг».