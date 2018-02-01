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10:09 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший лидер рейтинга P4P «попросился» в андеркарт второго боя Головкин — Альварес

Менеджер экс-чемпион мира в четырех весовых категориях и бывшего лидера рейтинга P4P Романа Гонсалеса из Никарагуа (46−2, 38 КО) Карлос Бландон заявил, что его подопечный заинтересован в том, чтобы выступить 5 мая в андеркарте второго боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). Об этом пишет vRINGe.com.

«Вероятность того, что Роман отбоксирует в андеркарде шоу 5 мая — достаточно таки высока. Все дело в прекрасных отношениях между промоутерами Акихиро Хондой и Томом Леффлером, промоутером Головкина. Он хочет видеть нас в шоу. А для Романа честь выступить в андеркарде у Головкина. Тем не менее, вынужден отметить, что пока что никаких договоренностей нет. Мы ведем переговоры. Отмечу, бой Гонсалеса будет нетитульным».

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Менеджер также отметил, что Гонсалеса приглашали принять участие в шоу SuperFly2: «Нас приглашали принять участие. Мы были заинтересованы в том, чтобы посетить шоу в качестве зрителя. Гарантировать присутствие Романа не могу — будет накладка с тренировочным лагерем, все зависит от того, где пройдет второй этап подготовки Гонсалеса. Все же основной фокус Гонсалеса — на подготовке к возвращению в ринг».

Напомним, Гонсалес провалил 2017 год, потерпев два кряду поражения: в марте никарагуанец спорно уступил титул по версии WBC второго наилегчайшего веса боксеру из Таиланда Срисакету Сор Рунгвисаи (44−4−1, 40 КО), а затем, в сентябре, в реванше уступил досрочно.

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