Уалиханов готовится к четвёртому бою на профи-ринге

Дата поединка и соперник Асхата пока не определены. На счету 26-летнего Уалиханова 3 боя в профессионалах. В первом, 17 августа прошлого года, боксеру было защитано поражение мексиканцу Даниэлю Бастиену в связи с дисквалификацией. Затем 2 декабря казахстанец во втором раунде нокаутировал Карлоса Агилеру из Никарагуа. 28 апреля в Калифорнии Асхат во втором раунде остановил местного боксера Эрика Фаулера.