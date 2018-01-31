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19:52 (мск), источник: Sports.kz

Уалиханов готовится к четвёртому бою на профи-ринге

В Алматы казахстанский боксер Асхат Уалиханов продолжает подготовку к четвертому бою на профессиональном ринге, сообщает «Профи Бокс Казахстана».

Дата поединка и соперник Асхата пока не определены. На счету 26-летнего Уалиханова 3 боя в профессионалах. В первом, 17 августа прошлого года, боксеру было защитано поражение мексиканцу Даниэлю Бастиену в связи с дисквалификацией. Затем 2 декабря казахстанец во втором раунде нокаутировал Карлоса Агилеру из Никарагуа. 28 апреля в Калифорнии Асхат во втором раунде остановил местного боксера Эрика Фаулера.

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