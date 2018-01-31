«Хочется увидеть Геннадия Головкина». Дортикос обрадовался возможности выступать на первом международном форуме бокса

С 1 по 4 февраля в Сочи впервые в истории в одном месте соберутся представители всех крупнейших организаций в мире профессионального бокса — WBA, WBC, WBO и IBF, а также Международная ассоциация любительского бокса (AIBA). Лицом форума станет чемпион мира по версиям WBС, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО).

«Очень рад возможности выступать здесь в рамках первого боксерского международного форума. Хочется увидеть Геннадия Головкина и других именитых боксеров. Для меня это важное событие. Боксировать при таком стечении лиц — это ответственность. Но я скажу, что все могут верить в меня на сто процентов. Конечно, я приготовил бомбу для Гассиева. Посмотрим, согласитесь ли вы с этим, и будет ли он готов получить эту бомбу. А рецепт у меня для него все тот же — хорошее обезболивающее», — сказал Дорикос.