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18:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Хочется увидеть Геннадия Головкина». Дортикос обрадовался возможности выступать на первом международном форуме бокса

Кубинский боксер Юниер Дортикос (22−0, 21 КО) на пресс-конференции, приуроченной к бою россиянином Муратом Гассиевым (25−0, 18 КО) в рамках полуфинала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) поделился своим настроем на поединок, а также ожиданиями от международного форума бокса, который также пройдет в эти дни в Сочи, передает корреспондент Vesti.kz.

С 1 по 4 февраля в Сочи впервые в истории в одном месте соберутся представители всех крупнейших организаций в мире профессионального бокса — WBA, WBC, WBO и IBF, а также Международная ассоциация любительского бокса (AIBA). Лицом форума станет чемпион мира по версиям WBС, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО).

Поединок же полуфинала первого тяжелого веса пройдет 3 февраля на Ледовой Арене «Большой» в Сочи, которая в 2014 году принимала зимнюю Олимпиаду. В предстоящем бою Гассиев будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF, а Дортикос поставит на кон пояс временного чемпиона WBA.

«Очень рад возможности выступать здесь в рамках первого боксерского международного форума. Хочется увидеть Геннадия Головкина и других именитых боксеров. Для меня это важное событие. Боксировать при таком стечении лиц — это ответственность. Но я скажу, что все могут верить в меня на сто процентов. Конечно, я приготовил бомбу для Гассиева. Посмотрим, согласитесь ли вы с этим, и будет ли он готов получить эту бомбу. А рецепт у меня для него все тот же — хорошее обезболивающее», — сказал Дорикос.

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