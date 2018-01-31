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18:56 (мск), источник: Prosports.kz

Легенды мексиканского бокса надеются на победу Альвареса в реванше с Головкиным

Легенды мексиканского бокса, чемпионы мира разных лет Умберто Гонсалес, Гваделупе Пинтор и Пипино Куэвас высказались о предстоящем реванше своего соотечественника Сауля «Канело» Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина, который состоится 5 мая в США, передает Prosports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

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«Канело должен отдать в ринге все и делать то, что умеет лучше всего. Он должен быть готов наносить удары, ждать шанса выиграть нокаутом и сделать это, — говорит Гонсалес. — Мы ждем еще одного классного боя. На этот раз они оба постараются пуще прежнего и устроят поединок, который определенно придется публике по душе».

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«Альварес уже прошел проверку невероятно сильными ударами Головкина, — считает Пинтор. — Кроме того, есть одна вещь, которая против Головкина — возраст. Для Канело это большое преимущество, и потому я ожидаю его победы. Надеюсь, он подготовится и выйдет в ринг полным решимости. Потому что это единственное, что ему нужно для победы в этом поединке».

«Мы надеемся, что Канело победит, что хорошо подготовится и наберет приличную форму, а также сможет победить нокаутом, — признается Куэвас. — Если он подготовится, как подобает настоящему чемпиону, то и результат должен быть соответствующим».

Напомним, что первый бой Головкин и Альварес завершился вничью в сентябре прошлого года.

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