Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Продукты, которых теперь можно не бояться
Под Иваново учительница русского языка била учеников указкой
«Украли?»: Машков в шутку поинтересовался откуда у Путина фильм
Анджелина Джоли блистала на встрече с Брижит Макрон
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Уотфорд
Хоккей. НХЛ
1.02
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.02
Детройт Ред Уингз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
1.02
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Все события
Путин пошутил над поправившим его Михалковым - СМИ
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
«Спартак» подписал контракт с капитаном «Андерлехта»
Пэрис Хилтон стала «клоном» Ким Кардашьян
Дина Немцова примерила нежный образ
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Фоторепортажи
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
8«Россия должна это ценить»
18:27 (мск), источник: ТАСС

AIBA урегулировала вопрос по кредиту в $10 млн

СОЧИ, 31 января. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) достигла договоренности по возмещению долга в размере 10 млн долларов, организации не грозит банкротство. Об этом говорится в заявлении AIBA, предоставленном в распоряжение ТАСС.

AIBA ранее являлась гарантом по кредиту в размере $10 млн для Всемирной серии бокса (WSB) America, который был предоставлен одной из азербайджанских компаний. Данный кредит стал одной из основных претензий к бывшему президенту AIBA Чинг-Куо Ву, который в 2017 году объявил об отставке.

В настоящий момент временно исполняющим обязанности президента организации является Гафур Рахимов из Узбекистана.

«Урегулирование, достигнутое AIBA, представляет собой значительный шаг на пути восстановления финансовой стабильности и правильного управления в AIBA, потому что если бы этот вопрос остался открытым, мы могли бы столкнуться с банкротством», — говорится в совместном заявлении временно исполняющего обязанности президента AIBA Гафура Рахимова и вице-президента организации Франко Фальчинелли.

Согласно заявлению, соглашение предусматривает возмещение части средств начиная с 2021 года, в то время как другая часть суммы будет конвертирована в спонсорство.

 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
«Спартак» подписал контракт с капитаном «Андерлехта»
Жиру перешёл из «Арсенала» в «Челси» (видео)
«Дело Вернблума» рассмотрят вновь. Грозит ли ему дисквалификация
«Саутгемптон» отказался от борьбы за Промеса
Новости
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Знаменитости, которые не моют голову каждый день Вопрос о том, стоит ли мыть волосы каждый день (если они так быстро пачкаются), вечен
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь