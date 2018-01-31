AIBA урегулировала вопрос по кредиту в $10 млн

AIBA ранее являлась гарантом по кредиту в размере $10 млн для Всемирной серии бокса (WSB) America, который был предоставлен одной из азербайджанских компаний. Данный кредит стал одной из основных претензий к бывшему президенту AIBA Чинг-Куо Ву, который в 2017 году объявил об отставке.

В настоящий момент временно исполняющим обязанности президента организации является Гафур Рахимов из Узбекистана.

«Урегулирование, достигнутое AIBA, представляет собой значительный шаг на пути восстановления финансовой стабильности и правильного управления в AIBA, потому что если бы этот вопрос остался открытым, мы могли бы столкнуться с банкротством», — говорится в совместном заявлении временно исполняющего обязанности президента AIBA Гафура Рахимова и вице-президента организации Франко Фальчинелли.