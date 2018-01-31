Боксер Федор Чудинов вместо Ганна, чей паспорт потеряли на почте, сразится с Лайне
СОЧИ, 31 янв — РИА Новости, Василий
СОЧИ, 31 янв — РИА Новости, Василий
«Соперником Федора станет Тимо Лайне. Американская почта FedEx потеряла паспорт Бобби Ганна с заполненными визами. Мы будем садиться с компанией и искать паспорта. Они вместо того, чтобы вручить ему в руки, кинули (паспорт) в сторону», — сказал Хрюнов.
«Я думаю, что с Бобби Ганном мы встретимся. Скорее всего, в ноябре Андрей Сироткин проведет с ним бой», — добавил он.
Чудинов 3 февраля в Сочи встретится с Лайне в андеркарде полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем титула WBA Regular кубинцем Юниером Дортикосом. До этого соперником Чудинова значился Бобби