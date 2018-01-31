Боксер Федор Чудинов вместо Ганна, чей паспорт потеряли на почте, сразится с Лайне

Источник: РИА "Новости"

«Соперником Федора станет Тимо Лайне. Американская почта FedEx потеряла паспорт Бобби Ганна с заполненными визами. Мы будем садиться с компанией и искать паспорта. Они вместо того, чтобы вручить ему в руки, кинули (паспорт) в сторону», — сказал Хрюнов.

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«Я думаю, что с Бобби Ганном мы встретимся. Скорее всего, в ноябре Андрей Сироткин проведет с ним бой», — добавил он.