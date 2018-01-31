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17:00 (мск), источник: Р-Спорт

Боксер Федор Чудинов вместо Ганна, чей паспорт потеряли на почте, сразится с Лайне

СОЧИ, 31 янв — РИА Новости, Василий Конов-мл. Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе Фёдор Чудинов 3 февраля в Сочи проведет бой с финном Тимо Лайне, который заменит Бобби Ганна, сообщил РИА Новости промоутер российского боксера Владимир Хрюнов.

Источник: РИА "Новости"

«Соперником Федора станет Тимо Лайне. Американская почта FedEx потеряла паспорт Бобби Ганна с заполненными визами. Мы будем садиться с компанией и искать паспорта. Они вместо того, чтобы вручить ему в руки, кинули (паспорт) в сторону», — сказал Хрюнов.

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«Я думаю, что с Бобби Ганном мы встретимся. Скорее всего, в ноябре Андрей Сироткин проведет с ним бой», — добавил он.

Чудинов 3 февраля в Сочи встретится с Лайне в андеркарде полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем титула WBA Regular кубинцем Юниером Дортикосом. До этого соперником Чудинова значился Бобби Ганн-младший (США). Чудинов, которому принадлежит титул WBA International, на профессиональном ринге одержал 16 побед при двух поражениях. На счету Лайне 21 победа при девяти поражениях.

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