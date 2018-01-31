Александр Стрельников оценил шансы перехода Левита и Алимханулы в профессионалы

— В сборной Казахстана Вы помогаете МырзагалиАйтжанову и тренируете Абылайхана Жусупова и Василия Левита. Как думаете, сможет ли Жусупов оказать достойную конкуренцию Данияру Елеусинову в категории до 69-ти килограммов?

— Знаете, бокс — такая вещь, что тут может произойти все, что угодно. Абылайхан — молодой боксер, который очень быстро прогрессирует и растет на глазах. За Данияра говорит его опыт и послужной список выступлений на различных турнирах. Тут все решат настрой и тренировки самих боксеров. Также не стоит забывать и про тренерскую работу, ведь у наставника свое видение относительного развития спортсмена. Любая конкуренция полезна и ее отсутствие негативно скажется на их профессиональном росте. Она сделает их только сильнее.

— Каковы шансы перехода Василия Левита в профессионалы, учитывая, что ранее к нему интерес уже имелся от различных промоутеров?

— Все будет зависеть напрямую от самого Василия. Любое решение принимается человеком на трезвую голову, и это будет означать твердость его намерений. Если он хочет, значит, сделает, и никто не убедит его в обратном. Человек сам кузнец своего счастья.

— В этом году ему исполнится 30. Сможет ли он выступить на Олимпийских играх в Токио?

— До Олимпиады еще два с половиной года. Давать прогнозы сейчас не стоит. Все будет зависеть от того, какое он все-таки примет решение относительно своей карьеры. Здоровье тоже будет играть немаловажную роль. В-третьих, каждый год у нас появляются талантливые боксеры, и они будут пытаться навязать ему борьбу. Сам Василий не стоит на месте — он много тренируется, соблюдает режим и следует своему распорядку дня. Так что все реально.

— В августе в Индонезии стартуют Азиатские игры. На какое количество медалей мы сможем рассчитывать?

— По поводу медалей четкого ответа нет. Но, как сказал тренерский совет, в числе которого и МырзагалиАйтжанов — мы будем стремиться взятьобщекомандное первое место. Ставим перед собой такие цели. Но время частенько вносит свои коррективы.

— Не могу не затронуть вопрос о завершении карьеры в любителях Жанибека Алимханулы. Что Вы думаете по этому поводу?

— Тут, как мне кажется, в первую очередь, причина в здоровье Жанибека. В последнее время у него были проблемы с локтем. Все остальное, что пишут в прессе — второстепенно.