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15:04 (мск), источник: Vesti.kz

Без учета GGG и «Канело». Стангрит назвал наиболее крутые бои в средней весовой категории

В этом году средний вес в профессиональном боксе вновь «живет» под эгидой поединка казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом. Обязательные претенденты и другие лидеры вынуждены пока перебиваться тем, чем могут, ожидая результата указанной встречи для выбора дальнейшего курса.

Тем не менее без GGG и «Канело» также можно организовать интересный бой между представителями категории до 160 фунтов. Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал наиболее интересные и возможные встречи.

«Бои, которые я хотел бы увидеть, скорее гипотетические. Они интересны и могли бы состояться, если бы не реалии бокса. Ведь каждый ведет своего боксера, соблюдая аккуратность. Лишний риск не приветствуется. Если боксер провел один тяжелый бой, то следующий поединок будет против соперника, который не доставит особых проблем.

А посмотрел бы я Дэниэл Джейкобс — Джермалл Чарло, Билли Джо Сондерс — Деметриус Андраде, Риота Мурата — Сергей Деревянченко. С удовольствием посмотрел бы поединок победителя пары Геннадий Головкин — Сауль Альварес против победителя Джейкобс — Чарло.

Напомним, о втором бое Головкин — Альварес 29 января официально объявили оба боксера, их промоутеры и телеканал HBO. Стороны пока не определились с городом проведения поединка — среди претендентов значатся Лас-Вегас и Нью-Йорк, однако HBO уже назвал точное время начала трансляции вечера бокса.

Первый поединок между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Казахстанец сохранил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но прервал серию из 37 побед подряд.

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