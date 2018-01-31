«Головкин продержится на своем уровне еще долгое время». Заслуженный тренер Казахстана рассказал о становлении GGG

В любительской карьере Головкин выигрывал серебро Олимпийских игр. Он также становился чемпионом мира, Азии и Азиатских игр и серебряным призером Кубка мира.
— Вы видели становление юного Геннадия Головкина в качестве боксера. Как он тренировался в сборной?
— Гена прошел все этапы казахстанской школы бокса — от «а» до «я». Как вы знаете, отечественная школа славится своими техничными боксерами. Он был лидером в национальной команде и в своем весе. Головкин полностью заслужил то, что сейчас у него складывается на профессиональном ринге. Гена — достойный представитель казахстанского бокса и является нашей полноценной звездой с мировым именем.
— Было ли видно тогда, что он может стать звездой в профессионалах?
— Головкин был звездой в любителях, он же им стал и в профессионалах. Это было видно, когда он высоко поднял планку в любителях и уверенно удерживал ее на протяжении долгого времени. Геннадий технически хорош, грамотен и отличается бойцовскими качествами. Я считаю, что он на своем месте и задержится там еще долгое время.
Напомним, что Головкин (37−0−1, 33 КО), чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, 5 мая проведет реванш с с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). Бой анонсирован официально, но место проведения будет объявлено позднее — среди претендентов значатся Лас-Вегас и Нью-Йорк. Телеканал HBO покажет поединок по системе платных трансляций (PPV) и уже назвал точное время начала трансляции вечера бокса.