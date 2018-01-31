«Головкин продержится на своем уровне еще долгое время». Заслуженный тренер Казахстана рассказал о становлении GGG

В любительской карьере Головкин выигрывал серебро Олимпийских игр. Он также становился чемпионом мира, Азии и Азиатских игр и серебряным призером Кубка мира.

— Вы видели становление юного Геннадия Головкина в качестве боксера. Как он тренировался в сборной?

— Гена прошел все этапы казахстанской школы бокса — от «а» до «я». Как вы знаете, отечественная школа славится своими техничными боксерами. Он был лидером в национальной команде и в своем весе. Головкин полностью заслужил то, что сейчас у него складывается на профессиональном ринге. Гена — достойный представитель казахстанского бокса и является нашей полноценной звездой с мировым именем.

— Было ли видно тогда, что он может стать звездой в профессионалах?

— Головкин был звездой в любителях, он же им стал и в профессионалах. Это было видно, когда он высоко поднял планку в любителях и уверенно удерживал ее на протяжении долгого времени. Геннадий технически хорош, грамотен и отличается бойцовскими качествами. Я считаю, что он на своем месте и задержится там еще долгое время.