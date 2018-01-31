Казахстанский проспект снова предрекает третий бой Головкина и Альвареса

«Перед первым поединком Головкина и Альвареса я заявил, что это противостояние дойдёт до трех боев. Многие со мной не согласились. Вот уже объявили о втором поединке. Видеть будущее присуще только Всевышнему Аллаху, но если посмотреть логично, они могут сделать большие деньги. Самое главное, что это только на пользу нашей стране, а также, такие молодые боксеры, как мы, будут больше заинтересованы и мотивированы на победы. Короче говоря, на этом поединке выиграют все, кроме тех, кто ставит ставки (смеется)», — написал Шарибаев на своей странице в Инстаграме.