Казахстанский проспект снова предрекает третий бой Головкина и Альвареса

«Перед первым поединком Головкина и Альвареса я заявил, что это противостояние дойдёт до трех боев. Многие со мной не согласились. Вот уже объявили о втором поединке. Видеть будущее присуще только Всевышнему Аллаху, но если посмотреть логично, они могут сделать большие деньги. Самое главное, что это только на пользу нашей стране, а также, такие молодые боксеры, как мы, будут больше заинтересованы и мотивированы на победы. Короче говоря, на этом поединке выиграют все, кроме тех, кто ставит ставки (смеется)», — написал Шарибаев на своей странице в Инстаграме.
В данный момент Айдар проводит учебно-тренировочные сборы в Майами в преддверии боя за чемпионский пояс WBA InterContinental в легкой весовой категории.
Напомним, что последний на сегодня бой Айдар Шарибаев провел в ноябре прошлого года в США, где в первом же раунде отправил в нокаут колумбийского боксера Даулиса Прескотта. Сейчас в активе казахского панчера семь побед в семи поединках, шесть из которых завершены досрочно.