Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
При какой температуре нельзя гулять с ребенком
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Пелагея в роскошной шубе поддержала мужа на хоккейном матче
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Уотфорд
Хоккей. НХЛ
1.02
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.02
Детройт Ред Уингз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
1.02
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Все события
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
«Спартак» подписал контракт с капитаном «Андерлехта»
Глюк’oZa пришла в музей в рваном свитере и мини-юбке
Анджелина Джоли блистала на встрече с Брижит Макрон
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
8«Россия должна это ценить»
13:37 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанский проспект снова предрекает третий бой Головкина и Альвареса

Непобежденный казахстанский проспект Diamond Ring Айдар Шарибаев рассказал, почему противостояние Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса продлится до трех боев, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

«Перед первым поединком Головкина и Альвареса я заявил, что это противостояние дойдёт до трех боев. Многие со мной не согласились. Вот уже объявили о втором поединке. Видеть будущее присуще только Всевышнему Аллаху, но если посмотреть логично, они могут сделать большие деньги. Самое главное, что это только на пользу нашей стране, а также, такие молодые боксеры, как мы, будут больше заинтересованы и мотивированы на победы. Короче говоря, на этом поединке выиграют все, кроме тех, кто ставит ставки (смеется)», — написал Шарибаев на своей странице в Инстаграме.

В данный момент Айдар проводит учебно-тренировочные сборы в Майами в преддверии боя за чемпионский пояс WBA InterContinental в легкой весовой категории.

Напомним, что последний на сегодня бой Айдар Шарибаев провел в ноябре прошлого года в США, где в первом же раунде отправил в нокаут колумбийского боксера Даулиса Прескотта. Сейчас в активе казахского панчера семь побед в семи поединках, шесть из которых завершены досрочно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Кайрат Боранбаев показал новый стадион «Кайрата»
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
«Спартак» подписал контракт с капитаном «Андерлехта»
Жиру перешёл из «Арсенала» в «Челси» (видео)
«Дело Вернблума» рассмотрят вновь. Грозит ли ему дисквалификация
«Саутгемптон» отказался от борьбы за Промеса
Новости
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Знаменитости, которые не моют голову каждый день Вопрос о том, стоит ли мыть волосы каждый день (если они так быстро пачкаются), вечен
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь