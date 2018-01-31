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12:29 (мск), источник: Sports.kz

«Я никому не плачу». Де ла Хойя высказался о скандальной судье боя Головкин — Альварес

Генеральный директор промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя прокомментировал спорный исход первого поединка Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса 16 сентября, сообщает Sports.kz.

— Я считаю, что «Канело» выиграл раунды в середине боя и последние два отрезка. Таким образом, я отдаю ему шесть раундов. Но эта карточка 118−110 от одной из судей… Я понятия не имею, как она это считала, клянусь.

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Я промоутер и никому не плачу. Об этом не может быть и речи. Но она хорошая судья, просто она совершила ошибку. Я был первым, кто сказал, что этот счет ужасен, — сказал Де ла Хойя для подкаста Bite the Mic.

Бой Головкина и Альвареса состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Одна из судей поединка Аделаида Берд отдала победу «Канело» со счетом 118−110, чем вызвала шквал критики и подозрение в сговоре с представителями мексиканца. Реванш боксеров состоится 5 мая.

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