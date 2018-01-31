«Я никому не плачу». Де ла Хойя высказался о скандальной судье боя Головкин — Альварес

— Я считаю, что «Канело» выиграл раунды в середине боя и последние два отрезка. Таким образом, я отдаю ему шесть раундов. Но эта карточка 118−110 от одной из судей… Я понятия не имею, как она это считала, клянусь.

Я промоутер и никому не плачу. Об этом не может быть и речи. Но она хорошая судья, просто она совершила ошибку. Я был первым, кто сказал, что этот счет ужасен, — сказал Де ла Хойя для подкаста Bite the Mic.