«Я привез атомную бомбу для Мурата»: что сказали Дортикос и Гассиев

МУРАТ — НОМЕР ОДИН. ЭТО НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ

Первым слово взял генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Он заявил, что не сомневается в победе российского боксера.

— Я уверен в победе Мурата. Посмотрите, какой ажиотаж вызывает этот бой. У Мурата только реальные бои, он сам по себе очень хороший — и как боец, и как человек. Так что желаем ему только удачи. Вера поможет нам видеть только его победы.

Если бы такой бой не прошел в России — вот за это было бы стыдно. Сейчас это самый обсуждаемый бой. Для меня и Федерации бокса России это хороший стимул, так же, как и для молодого поколения, чтобы они это увидели. В Сочи пройдут серьезные, конкурентные, зрелищные бои. Перед Федерацией бокса России стоит задача, чтобы у нас в стране такие бои проходили. Тем более, бои Мурата Гассиева — на сегодня, это лично мое мнение, он у нас боксер номер один в России. Это даже не обсуждается.

КУДРЯШОВ — МОЙ ДРУГ

Далее последовали вопросы боксерам. Юниер Дортикос выразил категорическое несогласие с мнением Кремлева, спрогнозировав свою досрочную победу.

— Я бы хотел сказать, что Сочи — замечательное место, я рад, что буду здесь боксировать. Хотел бы пригласить всех любителей бокса в субботу на наш бой — в этот вечер я продемонстрирую, что я король нокаута и что могу сделать это, когда захочу.

Конечно, в этом бою выиграть может любой. Мы все концентрируемся перед боем, надеюсь, что благодаря богу все-таки нокаутом победу одержу я.

Как всегда я приготовил атомную бомбу для Гассиева. Посмотрим, согласитесь ли вы с этим, и будет ли он готов получить эту бомбу. А рецепт у меня для него все тот же — хорошее обезболивающее.

— У России и Кубы всегда были дружеские отношения. Есть ли у вас друзья в нашей стране? Насколько вы с ними близки?

— У меня много друзей в России, есть друг, с которым мы не раз спарринговали, — Дмитрий Кудряшов. Я много раз приезжал сюда, однажды еще когда был подростком в 16 лет. Советская школа бокса дала мне большой опыт. Мне очень нравится быть здесь, работать с российскими спортсменами. В будущем, думаю, после нашего боя, возможно, я бы тоже захотел стать российским гражданином.

НОКАУТ — ДЕЛО СЛУЧАЯ

Мурат Гассиев спокойно воспринял слова своего соперника и не стал принижать шансы кубинца на победу.

— Я не собираюсь никому ничего доказывать в этом поединке. Это бокс — настоящий спорт настоящих мужчин. Я думаю, что, как и мой соперник, сделаю все для победы. У каждого из нас есть шанс закончить бой нокаутом. Это уже дело случая — кому как повезет.

Мы долго готовились к этому бою, и теперь дело за малым — выйти и сделать в ринге все для победы. Желаю всем боксерам удачи, чтобы без травм, чтобы все ушли с ринга здоровыми.

БРИЕДИС САМ ПРОИГРАЛ УСИКУ

— Вопрос к обоим боксерам. Как вам другой полуфинал, в котором Александр Усик победил Майриса Бриедиса? Что думаете о сопернике по финалу?

Гассиев : Мы летели из Америки, только приехали — как раз бой Усик-Бриедис показывали, удалось посмотреть. Встречались два непобежденных чемпионов мира — такой бой априори не может быть плохим. У ребят разные стили, но все остались довольны. Усик заслуженно победил, но в каждом раунде у Бриедиса был шанс на нокаут.

Что касается финала… Не люблю заглядывать за спину моему текущему сопернику. Мне сейчас предстоит бой с чемпионом мира, который не имеет поражений. Мне в первую очередь надо настроиться на него, а дальше видно будет. В таком турнире нельзя недооценивать ни одного из соперников.

Дортикос : Думаю, что в другом полуфинале все-таки победил Бриедис, Усику это был подарок, который Майрис сделал ему сам. В суперсерии все соперники сильные. И Усик как возможный соперник по финальному бою действительно меня не беспокоит. Сейчас меня беспокоит субботний бой, но у нас есть свои заготовки — пусть Гассиев ждет и готовится.

ГОТОВЫ УМЕРЕТЬ НА РИНГЕ

Настала очередь тренеров. Абель Санчес, работающий с российским боксером, предсказал быстрое окончание боя.

— Мы провели 10-недельный подготовительный лагерь. Мы готовились к этому бою, все прошло как надо. Дортикос — отличный ударник, посмотрим, что он сможет противопоставить удару Гассиева. Мы об этом прекрасно знали. Этот бой станет знаковым событием для первого тяжелого веса, это будет хороший зрелищный бой.

Смотря этот бой, думаю, пить нужно кофе, а не алкогольные напитки — он закончится довольно быстро для зрителей.

Мы сделали все, что нужно, думаю что замечательно справились с поставленными задачами — ни травм, ни каких-либо проблем у нас не было. Мы готовы к бою на сто процентов. Бой будет проходить до тех пор, до скольки боксеры продержатся — один из них выиграет — тот, кто последним нанесет удар.

Не стал с этим спорить и тренер кубинца Эрик Кастаньос.

— Мы хотим побеждать, как сделали это в прошлом бою. Было много спекуляций, но я хочу сказать, что это будет действительно великий бой, уровень концентрации сейчас запредельно высокий.

У Гассиева есть и слабые стороны, есть и много хороших, сильных сторон. Но мы нашли стратегию, тактику, подошли в соответствующем физическом состоянии. Уверен, что Юниер выйдет после этого боя с поднятыми руками — мы готовились именно к этому.