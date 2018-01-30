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30 января, источник: Газета.Ру

«Судьи не понадобятся»: Головкин и Канело обещают нокаут

Лучшие боксеры-средневесы Геннадий Головкин и Сауль Алварес подписали контракт на бой-реванш 5 мая. Обе стороны крайне озабочены обеспечением качественного судейства, поскольку их первый поединок в сентябре ознаменовался большим скандалом, затмившим непосредственно спортивную составляющую.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Бой между лучшими действующими боксерами среднего веса (до 72,6 кг) — чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным из Казахстана и не имеющим сейчас никаких титулов, кроме громкого имени мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело точно состоится 5 мая: это впервые подтвердили все заинтересованные стороны одновременно.

Известия о скором заключении контракта на организацию и проведение шоу поступали с начала текущего месяца, однако мелкие нюансы до поры не позволяли планирующемуся событию окончательно свершиться.

И вот теперь все точки над «i» расставлены: в повестке появился еще один мегабой, с исходных позиций претендующий на звание самого выдающегося в 2018 году.

Площадка для проведения вечера пока не определена (или определена, но не названа). Здесь возможны дискуссии. Дело в том, что Головкину не хотелось бы возвращаться в Лас-Вегас, где, как он считает, судьи несправедливо обошлись с ним в первый раз.

Сторона Альвареса в качестве альтернативы предлагает Нью-Йорка, откуда в курирующую дела мексиканца промоутерскую компанию Golden Boy поступило «прекрасное предложение».

Ожидаемая в течение нескольких лет и очень долго готовившаяся первая встреча Головкина и Канело состоялась в зале «Ти-Мобайл Арены» 16 сентября 2017 года. В ринге за порядком следил один из гуру цеха рефери Кенни Бэйлисс.

А боковые судьи насчитали по итогам 12 раундов ничью: особенно «отличилась» Аделаид Берд, которая на своей карточке зафиксировала победу Альвареса с разгромным счетом 118−110.

Работа этой мадам привела в бешенство абсолютно всех очевидцев боя, кроме, возможно, самого Канело. Однако никаких санкций не последовало: Берд по-прежнему работает как ни в чем не бывало, обслуживая по несколько поединков в месяц.

Высокую важность нормального, объективного судейства определил нужным отметить даже прославленный ринг-конферансье Майкл Баффер, сделавший в «твиттере» пост следующего содержания: «Пожалуйста, пусть реванш пройдет в Далласе. И пусть судьи правильно судят».

Как бы то ни было, полгода назад Головкин впервые в профи не выиграл после 37-ми побед подряд. Для Альвареса это был второй исход такого плана после ничьей на заре карьеры, а уступал он до сих пор лишь Флойду Мейвезеру, имея уже 49 успешных боев.

Естественно, оба категорически не согласились с судейским вердиктом: и казахстанец, и мексиканец настаивали и продолжают настаивать на собственной победе в том поединке. Кстати, есть основания подозревать в этой ничьей, случившейся во многом из-за «безумности» Берд, хитрый маркетинговый ход. Сильнейший в паре не выявлен, а, значит, реванш привлечет еще больше интереса.

«Я рад снова участвовать в одном из самых значимых боев в истории бокса, — заявил Альварес. — Этот второй бой пойдет на пользу всем поклонникам, которые получат удовольствие от лучшего поединка. На этот раз у Геннадия не будет оправданий в лице судей, потому что я собираюсь нокаутировать его.

Головкин выступил примерно в том же ключе. Сложилось впечатление, что характер их высказываний был срежиссирован промоутерами.

«Я готов снова сразиться с Канело, и я рад, что этот бой состоится. Это поединок, которого хочет мир. Это тот бокс, который я заслуживаю. Я был не согласен с некоторыми судейскими решениями в первом бою. На этот раз не будет никаких сомнений. Я уйду с ринга в качестве чемпиона мира в среднем весе», — подвел черту Трипл Джи.

«На этот раз судьи нам не понадобятся!» — такую подпись Головкин оставил к проморолику, выложенному в «твиттере».

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Что ж, Альварес тоже на каждом углу кричит о намерении завершить дело нокаутом. Получится ли…

Том Леффлер, промоутер казахстанца, обещает уделить подбору судей самое пристальное внимание.

«Мы постараемся, чтобы в этот раз вопросов не возникло, — объявил он. — В первом поединке даже один из раундов, вчистую выигранных Головкиным, был отдан судьей его сопернику. Не хочу зацикливаться на судействе, но я уверен, что обе стороны сделают все, чтобы счет в судейских записках на этот раз был максимально честным и обоснованным. Вместе с коллегами мы постараемся, чтобы на поединке работали самые опытные и компетентные судьи. К сожалению, когда счет судейских записок сильно расходится, это бросает тень на бой и на спорт в целом. Люди должны после поединка обсуждать происходившее в ринге, а не судейство.

В контракте на второй бой отсутствует пункт о новом реванше, однако лицо компании Golden Boy, прославленный в прошлом боксер Оскар де Ла Хойя настроен оптимистично: он прогнозирует и третий поединок в противостоянии.

«Многие годы мы не видели боев такого уровня. Перед нами два великих средневеса, которые хотят идти и биться. Это не вызывает ничего, кроме восторга. В этом и есть суть бокса. Уверен, что фанаты станут свидетелями еще одного боя года, — американец был щедр на слова. — Не сомневаюсь, что мы должны увидеть и третий бой. Первый завершился вничью, и кто бы ни проиграл во втором, он захочет получить реванш.

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