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17:10 (мск), источник: ТАСС

Более 12 тыс. билетов продано на боксерский бой Гассиев — Дортикос в Сочи

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Организаторы реализовали более 12 тысяч билетов на полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом в Сочи.

Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Уже продано более 12 тысяч билетов. Всего планируется реализовать 15,5 тысяч билетов», — сказал Кремлев.

По словам генерального секретаря Федерации бокса России, первоначально планировалось, что ледовый дворец «Большой», где будет проходить бой, вместит 14 тысяч зрителей. Но из-за большого количества желающих количество зрительских мест решено было увеличить.

Кремлев уверен, что оставшиеся билеты будут проданы к 1 февраля. «В России давно не было такого боя, уже лет десять», — заключил Кремлев.

Бой Гассиев — Дортикос пройдет в Сочи 3 февраля. На кону будут стоять титулы чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.

В активе Гассиева 25 побед (18 нокаутом), на счету Дортикоса 22 победы (21 нокаутом). Оба боксера не имеют поражений.

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