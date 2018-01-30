Более 12 тыс. билетов продано на боксерский бой Гассиев — Дортикос в Сочи

Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Уже продано более 12 тысяч билетов. Всего планируется реализовать 15,5 тысяч билетов», — сказал Кремлев.

По словам генерального секретаря Федерации бокса России, первоначально планировалось, что ледовый дворец «Большой», где будет проходить бой, вместит 14 тысяч зрителей. Но из-за большого количества желающих количество зрительских мест решено было увеличить.

Кремлев уверен, что оставшиеся билеты будут проданы к 1 февраля. «В России давно не было такого боя, уже лет десять», — заключил Кремлев.

Бой Гассиев — Дортикос пройдет в Сочи 3 февраля. На кону будут стоять титулы чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.