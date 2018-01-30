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14:11 (мск), источник: Sports.kz

Бейбуту Шуменову посоветовали сосредоточиться на промоутерской деятельности

Казахстанский боксер Бейбут Шуменов вчера объявил о своем возвращении на профессиональный ринг.

Стоило ли это делать, ведь возраст в 34 года не сулит долгого пути, Sports.kz поинтересовался у вице-президента Федерации профессионального бокса Казахстана Виктора Демьяненко.

— Конечно, он может делать, что хочет, но если решил заниматься промоутерской деятельностью, — зачем боксировать? Я бы посоветовал ему сконцентрироваться на промоутерской деятельности, — сказал Демьяненко.

Напомним, в профессионалах Шуменов провел 19 боев, из которых 17 выиграл, 11 нокаутом, также на его счету два поражения.

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