«Получил гонорар, но испугался нокаута». Боксера из США пожизненно «забанили» за срыв боя с казахстанцем

Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер казахстанца Фархад Шарипов.
Нарушителем правил честной борьбы стал 24-летний американский боксер Хаким Аткинсон (2−9, 1 КО), который не явился на поединок против 27-летнего Рысбека. Бой должен был пройти 27 января в США.
— Аткинсон просто испугался. У меня больше нет объяснений. Арман довольно-таки серьезный соперник. Будем искать оппозицию поконкретнее, — поделился Шарипов.
— Чего испугался американец. Быть нокаутированным? А гонорар за бой он получил?
— Да, гонорар он получил. И да, соперник испугался быть нокаутированным.
— А какие санкции могут быть в таких случаях?
— Его пожизненно «забанили», и он больше не сможет выступать по боксу. По крайней мере, во Флориде.
Напомним, 27-летний Арман Рысбек, ставший чемпионом Всемирной серии бокса в составе «Астана Арланс», начал в США профессиональную карьеру. Срыв боя с Хакимом Аткинсоном стал второй неудавшейся попыткой дебюта — первый оппонент казахстанца получил травму и отказался от боя.