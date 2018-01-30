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13:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Получил гонорар, но испугался нокаута». Боксера из США пожизненно «забанили» за срыв боя с казахстанцем

Американский соперник Армана Рысбека, по вине которого сорвался дебют казахстанского боксера на профессиональном ринге, будет пожизненно «забанен».

Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер казахстанца Фархад Шарипов.

Нарушителем правил честной борьбы стал 24-летний американский боксер Хаким Аткинсон (2−9, 1 КО), который не явился на поединок против 27-летнего Рысбека. Бой должен был пройти 27 января в США.

— Аткинсон просто испугался. У меня больше нет объяснений. Арман довольно-таки серьезный соперник. Будем искать оппозицию поконкретнее, — поделился Шарипов.

— Чего испугался американец. Быть нокаутированным? А гонорар за бой он получил?

— Да, гонорар он получил. И да, соперник испугался быть нокаутированным.

— А какие санкции могут быть в таких случаях?

— Его пожизненно «забанили», и он больше не сможет выступать по боксу. По крайней мере, во Флориде.

— Бой 17 февраля в силе?

— Да, ищем соперника.

Напомним, 27-летний Арман Рысбек, ставший чемпионом Всемирной серии бокса в составе «Астана Арланс», начал в США профессиональную карьеру. Срыв боя с Хакимом Аткинсоном стал второй неудавшейся попыткой дебюта — первый оппонент казахстанца получил травму и отказался от боя.

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