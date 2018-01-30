Головкин vs. Канело: Дубль 2. Реваншистские настроения

Объявлено, что этот бой может состояться 5 мая. Конечно, времени до третьего месяца весны еще предостаточно, и произойти за эти дни может все, что угодно, но, по крайней мере, появилась уже какая-то определенность насчет нового рандеву данных соперников.

Строго говоря, предстоящее в квадрате ринга сражение, сразу же после объявления итогов первого свидания Головкина с Альваресом обретшее статус боя-реванша, таковым не является. Реванша может требовать проигравший, а здесь, в результате зафиксированной ничьей, все, весьма прилично при этом заработав, как бы, остались при своих — казахстанец сохранил принадлежащие ему титулы и пояса, в рекорде у мексиканца не нарисовалась цифра 2 в графе «Поражения».

Но тема реванша вообще является достаточно актуальной, когда дело касается противостояний именно этих двух боксеров. Как и в случае с договоренностями о проведении их первого единоборства, Канело вновь всячески возражал насчет присутствия в контракте на предстоящий бой пункта об обязательном реванше — и своего, судя по всему, добился… На самом деле, повторный поединок Головкина с Альваресом изначально сулил такие прибыли, что шансов рано или поздно не состояться у него практически не было.

Что ни говори, деньги в Golden Boy считать умеют, а размеры предполагаемых барышей от нового рандеву Канело с GGG явно затмевают собой вероятные неудобства в виде возможной победы казахстанца. Бизнес есть бизнес. Оставалось только выторговать для своего клиента максимально выгодные условия его участия в одном из самых ожидаемых любителями бокса всей планеты бое. И, если принимать во внимание результат, сделать это Оскару де ла Хойя и компании, наконец, удалось.

По факту, в переговорах по вопросам проведения предстоящего повторного поединка промоутерам и менеджерам Геннадия Головкина все время приходилось подстраиваться под пожелания и пристрастия его оппонента. В том числе и относительно даты ожидаемого боя. 5 мая, как известно, — Синко де Майо, национальный мексиканский праздник. Он же — День победы при Пуэбле, уходящий корнями в 1862 год, когда поблизости от этого города плохо вооруженные и малообученные мексиканские солдаты одолели численно превосходящие их регулярные французские войска. Этот праздник широко отмечается не только в самой Мексике, но и на территории США — в основном, конечно, латиноамериканцами. На которых и рассчитывает в качестве своей поддержки Сауль Альварес. Собственно, с этим все более-менее понятно. Кто платит за девушку, тот ее, соответственно, и танцует. А в данном конкретном случае именно команда Альвареса выступает в качестве мощного насоса, затягивающего на очередной поединок своего боксера основные финансы. Конечно, и имя Геннадия Головкина при этом достаточно привлекательно для спонсоров и рекламодателей — но все же бренду GGG далеко еще до той популярности и окупаемости, которыми обладает его визави. Потому именно представители Golden Boy выбирали наиболее выгодный в маркетинговом плане день, когда должен состояться второй бой казахстанца с мексиканцем. Те же самые люди, не приходится сомневаться, вынесут окончательное решение по вопросу, где этому поединку быть. И если выяснится, что финансовые прогнозы на «Мэдисон Сквер Гарден» окажутся более привлекательными, то Головкин с Альваресом сойдутся в Нью-Йорке, а не в Лас-Вегасе. И наоборот.