Головкин vs. Канело: Дубль 2. Реваншистские настроения
Свершилось. Повторный поединок между мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело и казахстанцем Геннадием Головкиным, известным также как GGG, обрел, наконец, реальные черты.
Свершилось. Повторный поединок между мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело и казахстанцем Геннадием Головкиным, известным также как GGG, обрел, наконец, реальные черты.
Объявлено, что этот бой может состояться 5 мая. Конечно, времени до третьего месяца весны еще предостаточно, и произойти за эти дни может все, что угодно, но, по крайней мере, появилась уже
Строго говоря, предстоящее в квадрате ринга сражение, сразу же после объявления итогов первого свидания Головкина с Альваресом обретшее статус
Но тема реванша вообще является достаточно актуальной, когда дело касается противостояний именно этих двух боксеров. Как и в случае с договоренностями о проведении их первого единоборства, Канело вновь всячески возражал насчет присутствия в контракте на предстоящий бой пункта об обязательном реванше — и своего, судя по всему, добился… На самом деле, повторный поединок Головкина с Альваресом изначально сулил такие прибыли, что шансов рано или поздно не состояться у него практически не было.
Что ни говори, деньги в Golden Boy считать умеют, а размеры предполагаемых барышей от нового рандеву Канело с GGG явно затмевают собой вероятные неудобства в виде возможной победы казахстанца. Бизнес есть бизнес. Оставалось только выторговать для своего клиента максимально выгодные условия его участия в одном из самых ожидаемых любителями бокса всей планеты бое. И, если принимать во внимание результат, сделать это Оскару де ла Хойя и компании, наконец, удалось.
По факту, в переговорах по вопросам проведения предстоящего повторного поединка промоутерам и менеджерам Геннадия Головкина все время приходилось подстраиваться под пожелания и пристрастия его оппонента. В том числе и относительно даты ожидаемого боя. 5 мая, как известно, — Синко де Майо, национальный мексиканский праздник. Он же — День победы при Пуэбле, уходящий корнями в 1862 год, когда поблизости от этого города плохо вооруженные и малообученные мексиканские солдаты одолели численно превосходящие их регулярные французские войска. Этот праздник широко отмечается не только в самой Мексике, но и на территории США — в основном, конечно, латиноамериканцами. На которых и рассчитывает в качестве своей поддержки Сауль Альварес. Собственно, с этим все
Однако это все, хотя и очень важные, конечно, но детали. Суть же в том, что предстоящие 3 месяца с небольшим подавляющее большинство любителей бокса планеты будет жить предвкушением предстоящего события, ловить каждую новость о нем, как правдоподобную, так и абсолютно фантастическую, и с удовольствием смаковать происходящее. Ну, а сам майский бой таких мастеров гурманов бокса гарантированно не разочарует — в этом все убедились в прошлом сентябре. Лишь бы не возмутили потом жаждущую справедливости громадную аудиторию его итоги…