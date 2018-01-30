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Нурсултанов узнал соперника по следующему бою
Стал известен соперник казахстанского средневеса Мейирима Нурсултанова (5−0, 4 КО) по бою 3 марта в
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Стал известен соперник казахстанского средневеса Мейирима Нурсултанова (5−0, 4 КО) по бою 3 марта в
Им станет мексиканец Алехандро Торрес (9−3−2, 4 КО). Поединок рассчитан на шесть раундов.
Также в этот вечер на ринг выйдет другой представитель нашей страны Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО), который в бою первого среднего веса встретится с Хосе Антонио Абреу (13−3, 8 КО) из Доминиканской Республики.
Главными боями вечера станут бои полутяжелого веса Сергей Ковалев — Игорь Михалкин и Дмитрий Бивол — Салливан Баррера.