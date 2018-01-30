Нурсултанов узнал соперника по следующему бою

Им станет мексиканец Алехандро Торрес (9−3−2, 4 КО). Поединок рассчитан на шесть раундов.

Также в этот вечер на ринг выйдет другой представитель нашей страны Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО), который в бою первого среднего веса встретится с Хосе Антонио Абреу (13−3, 8 КО) из Доминиканской Республики.