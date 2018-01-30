Названа ожидаемая выручка от реванша Головкина и «Канело»
Промоутер Сауля «Канело» Альвареса Оскар де ла Хойя рассказал об экономическом потенциале реванша мексиканца с Геннадием Головкиным, который пройдет 5 мая, пишет Sports.kz.
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Промоутер Сауля «Канело» Альвареса Оскар де ла Хойя рассказал об экономическом потенциале реванша мексиканца с Геннадием Головкиным, который пройдет 5 мая, пишет Sports.kz.
Выручка от билетов в первом поединке составила 26 миллионов долларов. Также было продано свыше 1,3 миллионов платных трансляций на HBO, что составляет около 80 миллионов долларов в общем объеме продаж.
Как отметил де ла Хойя, без финансовых потерь, которые повлекло проведение боя Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора за три недели до первой встречи GGG и «Канело», доходы от реванша могут быть «почти в три раза больше».
«Нет ничего серьезного, что помешало бы Синко де Майо, — сказал Оскар для Los Angeles Times. «Альварес и Головкин — проверенный товар. Они доказали, что в первый раз это был настоящий, великий поединок, и я считаю, что второй бой будет еще значимее».