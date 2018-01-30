Названа ожидаемая выручка от реванша Головкина и «Канело»

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Выручка от билетов в первом поединке составила 26 миллионов долларов. Также было продано свыше 1,3 миллионов платных трансляций на HBO, что составляет около 80 миллионов долларов в общем объеме продаж.

Как отметил де ла Хойя, без финансовых потерь, которые повлекло проведение боя Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора за три недели до первой встречи GGG и «Канело», доходы от реванша могут быть «почти в три раза больше».