Как будут выбирать судей для реванша Головкина и Альвареса

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— Естественно, на этот счет есть некоторое волнение. Но мы постараемся устранить любые вопросы. В прошлый раз один из самых ярких раундов Геннадия был неправильно посчитан одним из судей. Я уверен, что в реванше обе стороны будут сосредоточены на судьях, которые будут тщательно отобраны, чтобы убедиться, что в этот вечер мы получим самые справедливые и надежные судейские карточки.

Мы отлично провели время в Лас-Вегасе. Мы продвигали несколько шоу в Лас-Вегасе, у нас никогда не было проблем с самим Вегасом или комиссией. Просто у одного судьи был счет, который отличался от мнения всех тех, кто видел бой. В защиту Невады скажу, что судья, который выставил ничью, с чем мы также не согласны, не был из Лас-Вегаса. То, что поединок проходит в конкретном городе не значит, что все судьи также будут из этого конкретного города. Я пройду через всех судей из Комиссии Невады и руководящих органов. И вместе с Golden Boy мы постараемся обеспечить наличие самых опытных, компетентных судей, участвующих в бою.