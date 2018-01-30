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10:20 (мск), источник: Sports.kz

Как будут выбирать судей для реванша Головкина и Альвареса

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер сказал, что в реванше с Саулем Альваресом обе стороны постараются более тщательно подойти к отбору официальных лиц поединка, дабы избежать спорных исходов, пишет Sports.kz.

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— Естественно, на этот счет есть некоторое волнение. Но мы постараемся устранить любые вопросы. В прошлый раз один из самых ярких раундов Геннадия был неправильно посчитан одним из судей. Я уверен, что в реванше обе стороны будут сосредоточены на судьях, которые будут тщательно отобраны, чтобы убедиться, что в этот вечер мы получим самые справедливые и надежные судейские карточки.

Мы отлично провели время в Лас-Вегасе. Мы продвигали несколько шоу в Лас-Вегасе, у нас никогда не было проблем с самим Вегасом или комиссией. Просто у одного судьи был счет, который отличался от мнения всех тех, кто видел бой. В защиту Невады скажу, что судья, который выставил ничью, с чем мы также не согласны, не был из Лас-Вегаса. То, что поединок проходит в конкретном городе не значит, что все судьи также будут из этого конкретного города. Я пройду через всех судей из Комиссии Невады и руководящих органов. И вместе с Golden Boy мы постараемся обеспечить наличие самых опытных, компетентных судей, участвующих в бою.

Все, чего мы хотим с обеих сторон, — это честный подсчет очков. Пусть победит лучший. К сожалению, когда у вас есть судейская карточка или две карточки, которые выделяются, то это просто бросает тень на событие и весь спорт. Люди должны говорить о том, что произошло на ринге, а не о судействе. Так что на этот раз [президент Golden Boy Promotions] Эрик Гомес и я обсудим этот вопрос с комиссией Невады, и, надеюсь, мы сможем устранить любые споры со стороны судей, — ответил Леффлер в разговоре с Boxingscene.com.

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