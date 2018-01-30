Как будут выбирать судей для реванша Головкина и Альвареса

— Естественно, на этот счет есть некоторое волнение. Но мы постараемся устранить любые вопросы. В прошлый раз один из самых ярких раундов Геннадия был неправильно посчитан одним из судей. Я уверен, что в реванше обе стороны будут сосредоточены на судьях, которые будут тщательно отобраны, чтобы убедиться, что в этот вечер мы получим самые справедливые и надежные судейские карточки.
Мы отлично провели время в Лас-Вегасе. Мы продвигали несколько шоу в Лас-Вегасе, у нас никогда не было проблем с самим Вегасом или комиссией. Просто у одного судьи был счет, который отличался от мнения всех тех, кто видел бой. В защиту Невады скажу, что судья, который выставил ничью, с чем мы также не согласны, не был из Лас-Вегаса. То, что поединок проходит в конкретном городе не значит, что все судьи также будут из этого конкретного города. Я пройду через всех судей из Комиссии Невады и руководящих органов. И вместе с Golden Boy мы постараемся обеспечить наличие самых опытных, компетентных судей, участвующих в бою.
Все, чего мы хотим с обеих сторон, — это честный подсчет очков. Пусть победит лучший. К сожалению, когда у вас есть судейская карточка или две карточки, которые выделяются, то это просто бросает тень на событие и весь спорт. Люди должны говорить о том, что произошло на ринге, а не о судействе. Так что на этот раз [президент Golden Boy Promotions] Эрик Гомес и я обсудим этот вопрос с комиссией Невады, и, надеюсь, мы сможем устранить любые споры со стороны судей, — ответил Леффлер в разговоре с Boxingscene.com.