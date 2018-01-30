Геннадий Головкин: На этот раз никаких сомнений не останется

— Я готов снова драться с Канело, и рад, что он снова принял бой, — сказал Головкин. — Этого поединка хочет весь мир. Бокс заслужил этот бой. Я не согласился с решением судей в первом бою. На этот раз никаких сомнений не останется. Я покину ринг чемпионом мира в среднем весе, — пишет Allboxing.ru.



Напомним, данный поединок уже подтвержден официально, о месте боя будет звестно в ближайшее время.