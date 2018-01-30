Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Избавим РФ от этой чумы»: ответ на санкции США готов - СМИ
Куркума помогает пожилым
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет
Реакция МИД на встречу в Париже, куда Россию не пригласили
Виктория Лопырева блистала на свадьбе экс-супруга Ольги Бузовой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.01
Сельта3
Бетис2
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Суонси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Хаддерсфилд
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
31.01
Бостон Брюинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
31.01
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Все события
Европеец удивился реальной жизни в РФ - СМИ
СМИ: Почему Индия забраковала российские С-400
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
ЦСКА в третий раз подряд сыграл вничью в товарищеском матче
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018
Тарасов и Костенко обвенчались и сыграли свадьбу
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
Вопрос жизни и смерти: репортаж из реанимации
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Жители расселяемых пятиэтажек пожаловались на недоделки в домах
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Фоторепортажи
12Каролин Возняцки выиграла Australian Open
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
10:06 (мск), источник: Sports.kz

Геннадий Головкин: На этот раз никаких сомнений не останется

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал будущий бой-реванш с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

 — Я готов снова драться с Канело, и рад, что он снова принял бой, — сказал Головкин. — Этого поединка хочет весь мир. Бокс заслужил этот бой. Я не согласился с решением судей в первом бою. На этот раз никаких сомнений не останется. Я покину ринг чемпионом мира в среднем весе, — пишет Allboxing.ru.

Напомним, данный поединок уже подтвержден официально, о месте боя будет звестно в ближайшее время.

Крутая «Астана», «Кайрат» не отстает, «Иртыш» берет количеством. ТОП-5 событий последних дней в клубах КПЛ
Родченков рассказал о роли Путина в допинговом скандале
Стала известна первая россиянка, отказавшаяся от участия в ОИ
ЦСКА в третий раз подряд сыграл вничью в товарищеском матче
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018
Станислав Черчесов заявил, что внимательно следит за Дзюбой
Футбольный клуб, созданный Дэвидом Бекхэмом, принят в MLS
Прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии по футболу
Спорт-Экспресс
Авто
В Россию приедет новый маленький кроссовер Toyota Новым президентом компании ООО «Тойота Мотор» назначен Сюдзи Суга, который рассказал, какие новинки вскоре появятся на нашем рынке
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь