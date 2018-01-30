Альварес: На этот раз у Головкина не будет оправданий в лице судей, потому что я нокаутирую его

Ранее стало известно, что боксеры подписали контракты на второй бой. Он пройдет 5 мая и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).

«Я рад снова участвовать в одном из самых значимых боев в истории бокса. Этот второй бой пойдет на пользу всем поклонникам, которые получат удовольствие от лучшего поединка. На этот раз у Геннадия Головкина не будет оправданий в лице судей, потому что я собираюсь нокаутировать его», — подчеркнул Альварес, слова которого приводит BoxingScene.com.