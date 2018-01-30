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10:05 (мск), источник: Vesti.kz

Альварес: На этот раз у Головкина не будет оправданий в лице судей, потому что я нокаутирую его

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) поделился настроем на предстоящий матч-реванш с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

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Ранее стало известно, что боксеры подписали контракты на второй бой. Он пройдет 5 мая и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).

«Я рад снова участвовать в одном из самых значимых боев в истории бокса. Этот второй бой пойдет на пользу всем поклонникам, которые получат удовольствие от лучшего поединка. На этот раз у Геннадия Головкина не будет оправданий в лице судей, потому что я собираюсь нокаутировать его», — подчеркнул Альварес, слова которого приводит BoxingScene.com.

Напомним, Головкин и «Канело» первый бой провели 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и не смогли выявить победителя. Итогом 12-раундового противостояния стала ничья.

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