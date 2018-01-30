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00:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Реванш Головкина и Альвареса состоится 5 мая 2018 года

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF в среднем весе Геннадий Головкин и экс-чемпион Сауль Альварес встретятся в повторном поединке 5 мая, сообщает BoxingScene. Подробная информация о месте проведения поединка будет обнародована в ближайшее время.

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9
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9
фотографий

Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября минувшего года. Тогда в нём была зафиксирована ничья. С того момента команды боксёров приступили к переговорам о реванше. Ожидается, что победитель этого противостояния встретится с чемпионом по версии WBO Билли Джо Сондерсом и таким образом получит возможность стать абсолютным чемпионом в среднем весе.

«Я рад снова участвовать в одном из самых значимых боёв в истории бокса. Этот второй бой пойдёт на пользу всем поклонникам, которые получат удовольствие от лучшего поединка. На этот раз у Геннадия Головикна не будет оправданий в лице судей, потому что я собираюсь нокаутировать его», — подчеркнул Альварес.

«Я готов снова сразиться с Альваресом, и я рад, что этот бой состоится. Это поединок, которого хочет мир. Это тот бокс, который я заслуживаю. Я был не согласен с некоторыми судейскими решениями в первом бою. На этот раз не будет никаких сомнений. Я уйду с ринга в качестве чемпиона мира в среднем весе», — ответил Головкин.

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