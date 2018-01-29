Как Сондерс может напугать Головкина

«За углом Сондерса ждет потенциальный бой с Головкиным, если тот победит в реванше 5 мая Альвареса, но Мюррей опасен. Это будет его пятая и, возможно, последняя попытка завоевать титул чемпиона мира. Сондерс же выдал потрясающий бой с Лемье в Канаде, и теперь ему нужно повторить его с Мюрреем. Если Сондерс прикончит его раньше, то отправит тем самым месседж казахстанской звезде», — приводит слова Уоррена Daily Star.