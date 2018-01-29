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00:52 (мск), источник: Sports.kz

Как Сондерс может напугать Головкина

Промоутер чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса (26−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал предстоящий бой своего клиента с Мартином Мюрреем (36−4−1, 17 КО), сообщает Sports.kz.

«За углом Сондерса ждет потенциальный бой с Головкиным, если тот победит в реванше 5 мая Альвареса, но Мюррей опасен. Это будет его пятая и, возможно, последняя попытка завоевать титул чемпиона мира. Сондерс же выдал потрясающий бой с Лемье в Канаде, и теперь ему нужно повторить его с Мюрреем. Если Сондерс прикончит его раньше, то отправит тем самым месседж казахстанской звезде», — приводит слова Уоррена Daily Star.

Бой Сондерс — Мюррей состоится 14 апреля в Лондоне. Ожидается, что в случае победы Билли Джо встретится с победителем реванша Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), который должен пройти 5 мая.

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