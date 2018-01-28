Усик победил Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии

Источник: Reuters

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 28 января, в Риге и завершился решением большинства судей: двое отдали победу украинцу со счетом 115:113, один зафиксировал ничью: 114:114.

Таким образом, Усик вышел в финал WBSS, где встретится с победителем боя между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Этот поединок пройдет 3 февраля в Сочи.