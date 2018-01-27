Гафур Рахимов стал исполняющим обязанности президента AIBA
Гафур Рахимов стал исполняющим обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщает официальный сайт КФБ.
Гафур Рахимов стал исполняющим обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщает официальный сайт КФБ.
На внеочередном конгрессе Международной ассоциации бокса (AIBA) в Дубае 27 января в присутствии 109 стран временно исполняющим обязанности президента организации избрали Гафура Рахимова,
Франко Фальчинелли, исполнявший обязанности президента AIBA с 20 ноября до настоящего дня, покинул этот пост и ушёл в отставку.
Внеочередной конгресс также проголосовал против предложения присудить
Выборы нового президента AIBA пройдут на очередном конгрессе в Москве в ноябре.
В конце июля 2017 года 13 членов исполкома AIBA выразили
Сторонники отстранения попытались добиться отставки
10 октября дисциплинарная комиссия AIBA все же отстранила Ву от должности, а исполком организации в ноябре поддержал решение дисциплинарной комиссии.