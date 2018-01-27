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16:41 (мск), источник: Vesti.kz

Гафур Рахимов стал исполняющим обязанности президента AIBA

Гафур Рахимов стал исполняющим обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщает официальный сайт КФБ.

На внеочередном конгрессе Международной ассоциации бокса (AIBA) в Дубае 27 января в присутствии 109 стран временно исполняющим обязанности президента организации избрали Гафура Рахимова, вице-президента AIBA.

Франко Фальчинелли, исполнявший обязанности президента AIBA с 20 ноября до настоящего дня, покинул этот пост и ушёл в отставку.

Внеочередной конгресс также проголосовал против предложения присудить Чинг-Куо Ву звание почётного президента организации. Казахстан на внеочередном конгрессе AIBA представляет исполнительный директор Казахстанской федерации бокса Бекжан Бектенов.

Выборы нового президента AIBA пройдут на очередном конгрессе в Москве в ноябре.

В конце июля 2017 года 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия. Одной из причин стали финансовые проблемы организации.

Сторонники отстранения попытались добиться отставки Чинг-Куо Ву через суд, но Федеральный суд Швейцарии отказался отстранять чиновника, после того как заслушал показания президента и исполнительного директора AIBA Уильяма Луи-Мари.

10 октября дисциплинарная комиссия AIBA все же отстранила Ву от должности, а исполком организации в ноябре поддержал решение дисциплинарной комиссии.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года он был переизбран на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполкома Международного олимпийского комитета.

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