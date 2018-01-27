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13:51 (мск), источник: ТАСС

Исполком AIBA отказался назначать Ву почетным президентом организации

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Исполком Международной федерации бокса (AIBA) единогласно высказался против того, чтобы назначить почетным президентом организации бывшего руководителя AIBA Чинг-Куо Ву. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Фальчинелли (исполняющий обязанности главы AIBA — прим. ТАСС) подал в отставку, все очень расстроены этим. Исполком единогласно проголосовал против того, чтобы [Чинг- Куо] Ву был почетным президентом», — сказал Кремлев.

Ву в 2017 году подал в отставку с поста президента AIBA, его место занял Франко Фальчинелли. Сам Фальчинелли объявил о своем уходе 27 января.

История вопроса

В конце июля 2017 года 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия. Одной из причин стали финансовые проблемы организации, информацию о которых Чинг- Куо Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако тогда он ответил отказом.

Сторонники отстранения попытались добиться отставки Чинг-Куо Ву через суд, но Федеральный суд Швейцарии отказался отстранять чиновника, после того как заслушал показания президента и исполнительного директора AIBA Уильяма Луи-Мари.

10 октября дисциплинарная комиссия AIBA все же отстранила Ву от должности, а исполком организации 4 ноября поддержал решение дисциплинарной комиссии.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года он был переизбран на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполкома Международного олимпийского комитета.

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