Тренер Андре Уорда опроверг слухи о возвращении боксера в ринг

В них Уорд дал понять, что активно набирает вес. Это заставило фанатов бокса говорить о том, что вскоре американец вернется в спорт и попробует силы в первом тяжелом весе. Но тренер Уорда не верит в такое развитие событий.

«Возможно, это для фильма “Крид”, потому что он снова будет принимать в этом участие. Но могу вам гарантировать, что это происходит точно не для следующего боя. Я не позволю ему вернуться. Я сказал ему: уж если завершил карьеру, пусть все так и остается. Могу обещать, что он не будет боксировать вновь. Разве что кто-то ему предложит большие деньги, примерно 15 миллионов долларов», — приводит слова Хантера «Чемпионат» со ссылкой на Boxingtalk.