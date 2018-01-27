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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Андре Уорда опроверг слухи о возвращении боксера в ринг

Тренер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Андре Уорда Вирджил Хантер прокомментировал недавние публикации подопечного в социальных сетях.

В них Уорд дал понять, что активно набирает вес. Это заставило фанатов бокса говорить о том, что вскоре американец вернется в спорт и попробует силы в первом тяжелом весе. Но тренер Уорда не верит в такое развитие событий.

«Возможно, это для фильма “Крид”, потому что он снова будет принимать в этом участие. Но могу вам гарантировать, что это происходит точно не для следующего боя. Я не позволю ему вернуться. Я сказал ему: уж если завершил карьеру, пусть все так и остается. Могу обещать, что он не будет боксировать вновь. Разве что кто-то ему предложит большие деньги, примерно 15 миллионов долларов», — приводит слова Хантера «Чемпионат» со ссылкой на Boxingtalk.

Об уходе из бокса Андре Уорд объявил в сентябре 2017 года в статусе действующего чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Также американец был действующим лидером рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

На профессиональном ринге Уорд одержал 32 победы (16 нокаутом) в 32 проведенных боях. В любителях американец становился олимпийским чемпионом Афин-2004.

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