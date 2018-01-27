Почему нельзя пропустить бой Усик — Бриедис

Источник: Спорт-Экспресс

Первый полуфинал забрала себе Рига, чтобы порадовать домашнюю публику новой звездой латвийского ринга — боксеров такого масштаба в стране еще не было. Многие Бриедиса недооценивали, но из крепкого середнячка он довольно быстро превратился в крепкого чемпиона. Остается только пройти закалку боями с элитными соперниками. Поединок с Усиком можно считать точкой отсчета.

БОЙ НЕ БУДЕТ СТРЕМИТЕЛЬНЫМ

Быть может, в России не будет большого ажиотажа по поводу этого боя. Но — напрасно. Зрителей ждет невероятно интересный поединок двух умных и тактически подготовленных боксеров. Усик, пожалуй, техничнее, но вот в силе удара заметно уступает своему оппоненту. И для Бриедиса выгоднее развитие событий с досрочным окончанием поединка. Но Усик гораздо подвижнее, умело ведет бой на дальней дистанции, много работает «передней» рукой — нанести мощный удар такому сопернику очень непросто.

Впрочем, будет и некая интрига — каждый, имея свои сильные и слабые стороны, что-то заготовил. Чья же заготовка сработает эффективнее? Кто не даст сопернику вести бой по своему сценарию? Сумеют ли боксеры перестроиться в случае неожиданностей?

Соберется полная арена неискушенных громкими боями любителей бокса из Риги и окрестностей. Они наверняка будут яростно поддерживать Бриедиса, подгоняя его и заставляя выкладываться по полной. Но Усик, во-первых, уверен в себе. А, во-вторых, вряд ли будет пытаться лезть вперед и пытаться довести дело до нокаута — есть шанс пропустить шальной удар и потерять путевку в финал. Скорее, он постарается переиграть соперника, хотя его статистика может говорить об обратном — 11 нокаутов в 13 боях. Почему-то кажется, что этот бой не будет стремительным.

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СХВАТКА НЕПОБЕЖДЕННЫХ

Зеленый импонирует Усику, а ведь именно такого цвета пояс WBC, принадлежащий латышу. Впрочем, возможно и Бриедису по душе цвет пояса WBO, который выставит на кон украинец.

Усику 31 год, он заметно выше своего оппонента. За его плечами меньше профессиональных боев, но больше опыта в олимпийском боксе — недаром он брал золото Игр. В своих 13 боях он ни разу не проигрывал, нанеся поражения Марко Хуку и Кшиштофу Гловацкому.

Бриедис на два года старше, он значительно больше времени провел в профессионалах и одержал 23 победы (18 нокаутом). Оба до этой встречи оставались непобежденными, но в субботу один из них точно сдаст титул и обретет единицу в графе поражения — в суперсерии ничьих быть не может. Это только накаляет интригу. Если пробежаться по послужному списку латыша, то в нем можно обнаружить победы над Майком Пересом, Марко Хуком, Оланреваджу Дуродолу, Мануэлем Чарром. Высока вероятность, что этот бой не обманет надежд болельщиков.