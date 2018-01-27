Почему нельзя пропустить бой Усик — Бриедис
В субботу вечером в Риге хозяин ринга Майрис Бриедис и украинец Александр Усик определят первого финалиста Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.
В субботу вечером в Риге хозяин ринга Майрис Бриедис и украинец Александр Усик определят первого финалиста Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.
Первый полуфинал забрала себе Рига, чтобы порадовать домашнюю публику новой звездой латвийского ринга — боксеров такого масштаба в стране еще не было. Многие Бриедиса недооценивали, но из крепкого середнячка он довольно быстро превратился в крепкого чемпиона. Остается только пройти закалку боями с элитными соперниками. Поединок с Усиком можно считать точкой отсчета.
БОЙ НЕ БУДЕТ СТРЕМИТЕЛЬНЫМ
Быть может, в России не будет большого ажиотажа по поводу этого боя. Но — напрасно. Зрителей ждет невероятно интересный поединок двух умных и тактически подготовленных боксеров. Усик, пожалуй, техничнее, но вот в силе удара заметно уступает своему оппоненту. И для Бриедиса выгоднее развитие событий с досрочным окончанием поединка. Но Усик гораздо подвижнее, умело ведет бой на дальней дистанции, много работает «передней» рукой — нанести мощный удар такому сопернику очень непросто.
Впрочем, будет и некая интрига — каждый, имея свои сильные и слабые стороны,
Соберется полная арена неискушенных громкими боями любителей бокса из Риги и окрестностей. Они наверняка будут яростно поддерживать Бриедиса, подгоняя его и заставляя выкладываться по полной. Но Усик,
СХВАТКА НЕПОБЕЖДЕННЫХ
Зеленый импонирует Усику, а ведь именно такого цвета пояс WBC, принадлежащий латышу. Впрочем, возможно и Бриедису по душе цвет пояса WBO, который выставит на кон украинец.
Усику 31 год, он заметно выше своего оппонента. За его плечами меньше профессиональных боев, но больше опыта в олимпийском боксе — недаром он брал золото Игр. В своих 13 боях он ни разу не проигрывал, нанеся поражения Марко Хуку и Кшиштофу Гловацкому.
Бриедис на два года старше, он значительно больше времени провел в профессионалах и одержал 23 победы (18 нокаутом). Оба до этой встречи оставались непобежденными, но в субботу один из них точно сдаст титул и обретет единицу в графе поражения — в суперсерии ничьих быть не может. Это только накаляет интригу. Если пробежаться по послужному списку латыша, то в нем можно обнаружить победы над Майком Пересом, Марко Хуком, Оланреваджу Дуродолу, Мануэлем Чарром. Высока вероятность, что этот бой не обманет надежд болельщиков.
Участники второго полуфинала — Мурат Гассиев и Юниер Дортикос — тем временем прилетели в Россию и готовятся к насыщенной неделе.