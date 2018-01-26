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11:06 (мск), источник: Sports.kz

Мэйвезеру-старшему грозит полгода тюрьмы за инцидент в ночь после боя Головкин — Альварес

Флойд Мэйвезер-старший, отец и тренер Флойда Мэйвезера-младшего, был арестован полицией Лас-Вегаса, сообщает Associated Press.

65-летнего Мэйвезера-старшего задержали в Лас-Вегасе по обвинению в нападении на женщину в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе, после боя за чемпионские пояса WBC, WBA, IBF и IBO между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

Подробности инцидента не раскрываются, но, по словам самого Флойда, ему пришлось вытаскивать из своей машины некую 59-летнюю женщину, которая села в салон и отказалась покинуть автомобиль. После того как Мэйвезер-старший вытащил её из автомобиля, он ударил саму женщину и её мужа, который присутствовал при этом, после чего бросил обоих на парковке и скрылся с места инцидента. Кто были эти люди и как они связаны с отцом боксёра, не сообщается.

В итоге пострадавшие, получившие ушибы, написали на Флойда заявление в полицию. После того как Мэйвезера-старшего отыскали, его отпустили под залог в $ 1000, а рассмотрение его дела назначили на 27 марта — по обвинению в нападении ему может грозить полгода тюрьмы.

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