Мэйвезеру-старшему грозит полгода тюрьмы за инцидент в ночь после боя Головкин — Альварес

65-летнего Мэйвезера-старшего задержали в Лас-Вегасе по обвинению в нападении на женщину в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе, после боя за чемпионские пояса WBC, WBA, IBF и IBO между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

Подробности инцидента не раскрываются, но, по словам самого Флойда, ему пришлось вытаскивать из своей машины некую 59-летнюю женщину, которая села в салон и отказалась покинуть автомобиль. После того как Мэйвезер-старший вытащил её из автомобиля, он ударил саму женщину и её мужа, который присутствовал при этом, после чего бросил обоих на парковке и скрылся с места инцидента. Кто были эти люди и как они связаны с отцом боксёра, не сообщается.