Билли Джо Сондерс: Представители Головкина и «Канело» меня боятся

— Я не говорю, что GGG и «Канело» меня боятся, потому что они воины, но во мне есть что-то, чего большинство людей сейчас хотят избежать. Мое выступление в Канаде [против Давида Лемье] с одной стороны было хорошим, но с другой и плохим. Это было хорошо для моих акций, но плохо для бизнеса. Головкин и Альварес не боятся, но вот люди, стоящие за ними… GGG и «Канело» являются для них «дойными коровами», приносящими деньги. Им не хочется, чтобы кто-то пришел и устроил им тяжелый вечер, или даже побил, — цитирует Boxingnews24.com британца.