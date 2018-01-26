Бриедис фаворит, Усику поможет баскетбол
Промоутер Владимир ХРЮНОВ — о Всемирной боксерской суперсерии.
Промоутер Владимир ХРЮНОВ — о Всемирной боксерской суперсерии.
В первом полуфинале Всемирной боксерской суперсерии я бы назвал фаворитом Майриса Бриедиса. Этот бой пройдет в Риге, и, думаю, спроси сейчас любого латыша, чем занята его голова на этой неделе, каждый скажет, что он ждет субботы и боя Бриедиса с украинцем Александром Усиком.
Бриедис создал нечто необычное, чего давно не было в странах бывшего Советского Союза: стал идолом, возродил интерес — то самое,
Думаю, что Бриедис сейчас больше чем просто боксер. Считайте, что вся Латвия будет противостоять Усику в этом полуфинале.
В стране никогда не было боксеров такого уровня, страна не перенасыщена классными боями. Латвия истосковалась по таким шоу, и в субботу это очень сильно будет видно. Арена, вот увидите, будет переполнена. Если Бриедис победит в суперсерии, ему можно смело идти на президентские выборы — успех гарантирован.
Но сейчас на нем большая ответственность. То, что происходит вокруг него, доказывает, что профессиональный бокс — то, чем стоит заниматься, это мотивация для мальчишек в любой стране. Если желание и возможности совпадают, то от тебя требуется только упорный труд, а взамен жизнь дает тебе шансы. Таким, как Бриедис, нужно подражать.
Но не менее восхищен я и Усиком — олимпийским чемпионом с блестящей профессиональной карьерой. Он действительно очень большая личность не только для Украины, которую представляет. Этот бой будет больше, чем спортивным столкновением — за ним будет стоять огромная
И это Усика выгодно отличает от Бриедиса, потому что в его запасе все равно больше
С первого раунда будет идти тактическое противостояние, которое должно остаться за Усиком. Ближе к середине боя, когда начнет сказываться усталость, когда начнут работать или не работать
Думаю, будет победа по очкам. У Усика сильнее школа бокса, к тому же он прекрасный баскетболист. С точки зрения биомеханики преимущество за ним. У Бриедиса же некое преимущество в ударной мощи. Не забывайте и про мотивацию, Усик еще никогда не оказывался в подобной обстановке.
Думаю, смотреть этот бой однозначно стоит по телевизору. А потом всем до единого бежать покупать билеты в Сочи, чтобы успеть попасть на арену, где будет происходить историческое событие. Вы только вдумайтесь, какой бой предстоит нам увидеть во втором полуфинале — Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса. Надо бросать все дела и ехать в Сочи, там может быть написана новая история. Мы сейчас все живем этим, работаем, хочется, чтобы все присутствующие смогли насладиться этим поединкам. И, конечно, желаем Мурату победы.
Бриедис — Усик — это лишь буревестник, а буря будет в Сочи.
Владимир ХРЮНОВ — известный российский промоутер.