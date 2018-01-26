Бриедис фаворит, Усику поможет баскетбол

Источник: AFP 2018

В первом полуфинале Всемирной боксерской суперсерии я бы назвал фаворитом Майриса Бриедиса. Этот бой пройдет в Риге, и, думаю, спроси сейчас любого латыша, чем занята его голова на этой неделе, каждый скажет, что он ждет субботы и боя Бриедиса с украинцем Александром Усиком.

Бриедис создал нечто необычное, чего давно не было в странах бывшего Советского Союза: стал идолом, возродил интерес — то самое, из-за чего люди вообще ходят на бокс. Он стал человеком, которому многие подражают, человеком, которого награждает президент и, между прочим, считает это обоюдной честью.

Думаю, что Бриедис сейчас больше чем просто боксер. Считайте, что вся Латвия будет противостоять Усику в этом полуфинале.

В стране никогда не было боксеров такого уровня, страна не перенасыщена классными боями. Латвия истосковалась по таким шоу, и в субботу это очень сильно будет видно. Арена, вот увидите, будет пере­полнена. Если Бриедис победит в суперсерии, ему можно смело идти на президентские выборы — успех гарантирован.

Но сейчас на нем большая ответственность. То, что происходит вокруг него, доказывает, что профессиональный бокс — то, чем стоит заниматься, это мотивация для мальчишек в любой стране. Если желание и возможности совпадают, то от тебя требуется только упорный труд, а взамен жизнь дает тебе шансы. Таким, как Бриедис, нужно подражать.

Но не менее восхищен я и Усиком — олимпийским чемпионом с блестящей профессиональной карьерой. Он действительно очень большая личность не только для Украины, которую представляет. Этот бой будет больше, чем спортивным столкновением — за ним будет стоять огромная технико-тактическая работа. Знаю, что команда Усика приготовила кое-что новое. Если хотите, расскажу: из баскетбола. Выражаясь аллегорически, Усик всегда оставляет за собой прекрасную возможность тех самых трех секунд, про которые все говорят благодаря фильму «Движение вверх».

И это Усика выгодно отличает от Бриедиса, потому что в его запасе все равно больше технико-тактического арсенала. Но за успехом боксера стоит и его команда. И я знаю, что в Латвии есть неравнодушный человек, чье имя не называется, благодаря которому этот поединок был профинансирован и состоится в Риге. У него есть и дальнейшие планы. Знаю, что у него получается, и это, безусловно, скажется на развитии профессионального и вообще спорта в Латвии. Это совершенно правильная инвестиция, которая воздастся.

С первого раунда будет идти тактическое противостояние, которое должно остаться за Усиком. Ближе к середине боя, когда начнет сказываться усталость, когда начнут работать или не работать какие-то домашние заготовки, тогда результативнее и успешнее будет тот, кто в первой половине боя нанесет больше ударов по корпусу. Заметьте — ни тот ни другой еще ни разу в карьере не падали. Сразу отбрасываем варианты охоты за головой и случайного удара, вряд ли поначалу будут проходить и многоударные комбинации. А вот когда начнет сказываться фактор усталости, тогда мы увидим действительно сердцевину этого боя.

Думаю, будет победа по очкам. У Усика сильнее школа бокса, к тому же он прекрасный баскетболист. С точки зрения биомеханики преимущество за ним. У Бриедиса же некое преимущество в ударной мощи. Не забывайте и про мотивацию, Усик еще никогда не оказывался в подобной обстановке.

Думаю, смотреть этот бой однозначно стоит по телевизору. А потом всем до единого бежать покупать билеты в Сочи, чтобы успеть попасть на арену, где будет происходить историческое событие. Вы только вдумайтесь, какой бой предстоит нам увидеть во втором полуфинале — Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса. Надо бросать все дела и ехать в Сочи, там может быть написана новая история. Мы сейчас все живем этим, работаем, хочется, чтобы все присутствующие смогли насладиться этим поединкам. И, конечно, желаем Мурату победы.

Бриедис — Усик — это лишь буревестник, а буря будет в Сочи.