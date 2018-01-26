WBC назвал Геннадия Головкина P4P-королем

Головкин владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO. В конце прошлого года авторитетный журнал The Ring назвал Геннадия P4P-королем.

Ожидается, что Головкин вернется в ринг 5 мая и проведет реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО). Их первый бой, состоявшийся 16 сентября в Лас-Вегасе, завершился спорной ничьей. На реванш букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.55, победа Альвареса — 2.47, ничья — 21.