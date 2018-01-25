Чемпион WBO Сондерс и экс-соперник Головкина провели первую дуэль взглядов перед боем

25 января боксеры провели первую пресс-конференцию в Лондоне, в конце которой он устроили дуэль взглядов. Процедура прошла без каких-либо эксцессов.

В феврале 2015 года Мюррей досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО), который сейчас владеет титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Британец продержался 11 раундов — на тот момент это был лучший результат среди всех соперников GGG.

Бой против Мюррея станет для Сондерса третьим против бывших оппонентов Головкина. Ранее чемпион WBO защитил титулы, победив решением американца Вилли Монро-младшего (21−3, 6 КО) и канадца Давида Лемье (38−4, 33 КО). При этом Монро и Лемье, как и Мюррей, досрочно проигрывали Головкину еще в 2015 году.

Бой Сондерс — Мюррей станет главным событием вечера бокса, который пройдет 14 апреля на арене О2 в Лондоне. В со-главном событии состоится поединок за вакантный пояс чемпиона WBO в первом полусреднем весе — за него поборются британец Терри Фланаган (33−0, 13 КО) и американец Морис Хуккер (23−0, 16 КО).