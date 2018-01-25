И лучшие фото из их Instagram
«Он — мексиканец». Иностранцы не знают кто такой Канат Ислам
Казахстанский журналист Данияр Еникеев показал иностранцам фото отечественного боксера Каната Ислама.
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Казахстанский журналист Данияр Еникеев показал иностранцам фото отечественного боксера Каната Ислама.
Показывая фото «Казаха», журналист решил проверить, смогут ли узнать известного в Казахстане боксера за рубежом.
«Вообще никогда его не видел и не слышал, но судя по поясу, он — мексиканец», — сказал один из опрошенных.
Остальные иностранцы также не смогли признать Каната Ислама.