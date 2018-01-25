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10:17 (мск), источник: Sports.kz

«Он — мексиканец». Иностранцы не знают кто такой Канат Ислам

Казахстанский журналист Данияр Еникеев показал иностранцам фото отечественного боксера Каната Ислама.

Показывая фото «Казаха», журналист решил проверить, смогут ли узнать известного в Казахстане боксера за рубежом.

«Вообще никогда его не видел и не слышал, но судя по поясу, он — мексиканец», — сказал один из опрошенных.

Остальные иностранцы также не смогли признать Каната Ислама.

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