Менеджер Дычко рассказал, когда и где боксер проведет очередной бой
Как рассказал Sports.kz менеджер казахстанского
Как рассказал Sports.kz менеджер казахстанского
— По сопернику пока договариваемся. Бой будет демонстрироваться по телевидению. Поединок Ивана Дычко пройдет в рамках вечера бокса, посвященного открытию нового
Мы хотели организовать Ивану бой 10 февраля в Мексике — в рамках вечера бокса, главным событием которого станет защита мексиканцем Мигелем Берчельтом его титула чемпиона Мира. Но пришлось отказаться от такой идеи, потому что решили весь февраль посвятить тренировкам — Ваня приезжает только в пятницу, и пока пройдет адаптация, акклиматизация… Это уже несколько дней займет. Тренировки начнутся в начале февраля. Хотим, чтобы к 17 марта боксер вышел на пик своей формы.