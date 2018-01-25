Менеджер Дычко рассказал, когда и где боксер проведет очередной бой

— По сопернику пока договариваемся. Бой будет демонстрироваться по телевидению. Поединок Ивана Дычко пройдет в рамках вечера бокса, посвященного открытию нового отеля-казино Baha Mar Resort Casino. Heavyweight Factory получил право проводить там бои фактически каждые три месяца. Это самый оптимальный интервал между вечерами бокса, потому что примерно столько времени обычно уходит на подготовку к ним. 17 марта состояться должно примерно 8−9 боев, но здесь я могу ошибаться. Главным поединком вечера должен стать бой американца Стефана Янга за право оспаривать титул чемпиона Мира WBA — это у них называется illuminated. Грубо говоря, — отбор за право биться за чемпионский титул.