Казино и Багамы: призер ОИ Дычко и казахстанский проспект выступят в одном вечере бокса
Казахстанский супертяжеловес, двукратный призер Олимпиады, 27-летний Иван Дычко (4−0, 4 КО) вернется на ринг 17 марта, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский супертяжеловес, двукратный призер Олимпиады, 27-летний Иван Дычко (4−0, 4 КО) вернется на ринг 17 марта, передает корреспондент Vesti.kz.
«Дата боя — 17 марта. Место проведения — Багамы. Открывается новое казино, и промоутерская компания The Heavyweight Factory получила право провести первый вечер профессионального бокса,» — сообщил менеджер казахстанца Зия Алиев.
По его словам, в этом же вечере примет участие и другой казахстанец — 23-летний Муса Турсынгалиев (8−0, 7 КО или 6−0, 5 КО — как на boxrec.com). Ожидается, что полулегковес будет боксировать за молодежный пояс по версии IBF.
Добавим, титулованный казахстанский боксер Иван Дычко начал профессиональную карьеру в сентябре в 2017 года и выиграл четыре поединка досрочно. Муса Турсынгалиев стартовал среди