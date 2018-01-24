Казино и Багамы: призер ОИ Дычко и казахстанский проспект выступят в одном вечере бокса

По его словам, в этом же вечере примет участие и другой казахстанец — 23-летний Муса Турсынгалиев (8−0, 7 КО или 6−0, 5 КО — как на boxrec.com). Ожидается, что полулегковес будет боксировать за молодежный пояс по версии IBF.