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19:24 (мск), источник: Vesti.kz

Казино и Багамы: призер ОИ Дычко и казахстанский проспект выступят в одном вечере бокса

Казахстанский супертяжеловес, двукратный призер Олимпиады, 27-летний Иван Дычко (4−0, 4 КО) вернется на ринг 17 марта, передает корреспондент Vesti.kz.

«Дата боя — 17 марта. Место проведения — Багамы. Открывается новое казино, и промоутерская компания The Heavyweight Factory получила право провести первый вечер профессионального бокса,» — сообщил менеджер казахстанца Зия Алиев.

По его словам, в этом же вечере примет участие и другой казахстанец — 23-летний Муса Турсынгалиев (8−0, 7 КО или 6−0, 5 КО — как на boxrec.com). Ожидается, что полулегковес будет боксировать за молодежный пояс по версии IBF.

Добавим, титулованный казахстанский боксер Иван Дычко начал профессиональную карьеру в сентябре в 2017 года и выиграл четыре поединка досрочно. Муса Турсынгалиев стартовал среди профи-боксеров в ноябре, но не все поединки включены в его личный зачет.

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