«Очень близки»: как продвигаются переговоры о реванше Головкин — Альварес

— Мы очень близки. Осталось обсудить лишь пару деталей. Но, как и в любом другом большом поединке, эта «пара деталей» в итоге может оказаться большими деталями — без них ты не сможешь сделать бой. Первый бой был очень хорошим, и я думаю, второй будет еще лучше, — сказал Гомес.

Также он поделился мнением о первом поединке, который состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.

— В первый раз «Канело» выиграл: я отдаю ему три первых раунда, три последних и один в середине — кажется, шестой или седьмой, когда «Канело» нанес Головкину урон. Другие раунды были пятьдесят на пятьдесят, но я отдаю преимущество «Канело». Но это был очень близкий бой, — сказал Гомес.