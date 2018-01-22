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22 января, источник: Sports.kz

«Очень близки»: как продвигаются переговоры о реванше Головкин — Альварес

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал, как движутся переговоры о втором бое между Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) и Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— Мы очень близки. Осталось обсудить лишь пару деталей. Но, как и в любом другом большом поединке, эта «пара деталей» в итоге может оказаться большими деталями — без них ты не сможешь сделать бой. Первый бой был очень хорошим, и я думаю, второй будет еще лучше, — сказал Гомес.

Также он поделился мнением о первом поединке, который состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.

— В первый раз «Канело» выиграл: я отдаю ему три первых раунда, три последних и один в середине — кажется, шестой или седьмой, когда «Канело» нанес Головкину урон. Другие раунды были пятьдесят на пятьдесят, но я отдаю преимущество «Канело». Но это был очень близкий бой, — сказал Гомес.

Ожидается, что реванш состоится 5 мая. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Головкина — 1.752, победа Альвареса — 2.13, ничья — 21.

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