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Головкин надеется поквитаться с «Канело» в мае
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/WBC/IBO Геннадий Головкин готов к проведению рематча с Саулем «Канело» Альваресом в мае, сообщает Sports.kz.
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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/WBC/IBO Геннадий Головкин готов к проведению рематча с Саулем «Канело» Альваресом в мае, сообщает Sports.kz.
Слова казахстанца передает в своем твиттере журналист телеканала Fox Sports West Патрик О Нил.
«Поговорили с GGG на игре «Кингз» и «Рейнджерс». Сказал мне, что надеется на реванш с «Канело» в мае. Он был ограблен. Прекрасный парень и великий чемпион, — написал обозреватель.
Первый бой Головкина и Альвареса состоялся 16 сентября и завершился спорной ничьей.