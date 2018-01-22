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13:36 (мск), источник: Sports.kz

Головкин надеется поквитаться с «Канело» в мае

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/WBC/IBO Геннадий Головкин готов к проведению рематча с Саулем «Канело» Альваресом в мае, сообщает Sports.kz.

Слова казахстанца передает в своем твиттере журналист телеканала Fox Sports West Патрик О Нил.

«Поговорили с GGG на игре «Кингз» и «Рейнджерс». Сказал мне, что надеется на реванш с «Канело» в мае. Он был ограблен. Прекрасный парень и великий чемпион, — написал обозреватель.

Первый бой Головкина и Альвареса состоялся 16 сентября и завершился спорной ничьей.

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