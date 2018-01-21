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21 января, источник: Sports.kz

Названы претенденты на бой с Головкиным, если он проиграет Альваресу

Журналист Boxingnews24.com Скотт Гилфойд поделился мнением о перспективах Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) в случае поражения в реванше Саулю Альваресу (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Если Головкин проиграет в реванше, то наверняка он будет заинтересован в поединке с Сондерсом, если “Канело” не захочет с ним драться. Такой сценарий борьбы за пояс WBO ослабит позиции Головкина: лучше бы ему показать американским фанатам свое мужество и встретиться с Чарло, Деревянченко или Джейкобсом — эти бои будут захватывающими. Дело в том, что болельщики считают Сондерса чемпионом лишь на бумаге: они видят в нем не настоящего чемпиона, а обладателя пояса WBO. Его последние бои были против Артура Акавова, Вилли Монро-младшего и Давида Лемье», — пишет автор.

Ожидается, что реванш GGG — «Канело» состоится 5 мая. Наиболее вероятным местом его проведения снова называют Лас-Вегас.

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