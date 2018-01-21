Названы претенденты на бой с Головкиным, если он проиграет Альваресу

«Если Головкин проиграет в реванше, то наверняка он будет заинтересован в поединке с Сондерсом, если “Канело” не захочет с ним драться. Такой сценарий борьбы за пояс WBO ослабит позиции Головкина: лучше бы ему показать американским фанатам свое мужество и встретиться с Чарло, Деревянченко или Джейкобсом — эти бои будут захватывающими. Дело в том, что болельщики считают Сондерса чемпионом лишь на бумаге: они видят в нем не настоящего чемпиона, а обладателя пояса WBO. Его последние бои были против Артура Акавова, Вилли Монро-младшего и Давида Лемье», — пишет автор.