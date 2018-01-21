Обязательный претендент на титул Головкина узнал своего следующего соперника
Регулярный чемпион мира по версии WBA в среднем весе Риота Мурата (13−1, 10 КО) проведёт следующий поединок в середине апреля этого года, сообщает Fightnews.
Регулярный чемпион мира по версии WBA в среднем весе Риота Мурата (13−1, 10 КО) проведёт следующий поединок в середине апреля этого года, сообщает Fightnews.
Точной даты поединка ещё нет, но, по предварительной информации, он пройдёт в Японии, а соперником Мураты станет бывший чемпион Европы по версии EBU Эммануэль Бландамура (27−2, 5 КО). Оба поражения на профессиональном ринге итальянец потерпел в боях за региональные титулы. Одним из его обидчиков является действующий чемпион мира Билли Джо Сондерс.
Для Мураты поединок с Бландамурой станет первой защитой титула. Пояс по версии WBA Regular достался ему после победы над Хассаном Н’Жикамом.
Напомним, Мурата является обязательным претендентом по линии WBA — главный пояс этой организации принадлежит казахстанскому боксеру Головкину. Ранее японец заявлял о желании подраться с отечественным чемпионом.