Обязательный претендент на титул Головкина узнал своего следующего соперника

Точной даты поединка ещё нет, но, по предварительной информации, он пройдёт в Японии, а соперником Мураты станет бывший чемпион Европы по версии EBU Эммануэль Бландамура (27−2, 5 КО). Оба поражения на профессиональном ринге итальянец потерпел в боях за региональные титулы. Одним из его обидчиков является действующий чемпион мира Билли Джо Сондерс.