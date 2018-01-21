Звезда зажглась. Спенс деклассировал Питерсона

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
Ягудин и Тотьмянина с дочками отдыхают в Таиланде
СМИ узнали причину выдачи Порошенко документов на чужое имя
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз0
Филадельфия Флайерз0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад1
Сельта0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-041
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри1
Милан1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон1
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако3
Метц1
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал7
Депортиво1
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария4
Вердер2
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс0
Витязь2
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик3
Йокерит2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи1
ЦСКА3
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца1
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория3
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона0
Кротоне3
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио5
Кьево1
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья3
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло1
Торино1
Биатлон. Биатлон
16:45
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (М)
Хоккей. НХЛ
22.01
Каролина Харрикейнз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев5
Слован3
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта0
Наполи1
Биатлон. Биатлон
14:30
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (Ж)
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс4
Лада3
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес2
Леганес2
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь3
Автомобилист0
Хоккей. НХЛ
22.01
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
22.01
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
22.01
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал
Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ в Италии
Альбина Джанабаева надела откровенный наряд
Ольга Бузова примерила бархатное платье-комбинацию
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
9Загитова стала чемпионкой Европы
18«Химки» не оставили шансов «Олимпиакосу»
10:54 (мск), источник: Советский спорт

Звезда зажглась. Спенс деклассировал Питерсона

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66.7 кг) Эррол Спенс одержал убедительную победу над Ламонтом Питерсоном.

Источник: Советский спорт

Впервые узнавать Спенса начали в 2016 году, когда он одержал яркие победы над известными боксерами Крисом Алгиери и Леонардом Бунду. Эти достижения принесли американцу звание «проспекта» года.

В 2017 году Спенс авансы оправдал. Американец отправился в Англию на бой с Келлом Бруком, где в равном и тяжелом поединке одолел местного боксера нокаутом в десятом раунде. Спенс использовал «рецепт» Геннадия Головкина, разбив Бруку глазницу. Но тот бой оказался единственным для американца в прошлом году. Сейчас же американец настроен на большее. И он этого достоин.

Ламонт Питерсон давно зарекомендовал себя «крепким орешком». В 2011 году он сенсационно победил британца Амира Хана, став чемпионом мира. В последний раз он выходил в ринг в начале прошлого года, когда вернулся себе титул WBA, уверенно переиграв россиянина Давида Аванесяна.

Российский боксер не сумел подстроиться под более мощного американца, но сегодня, наверняка, увидел много лазеек в обороне соперника.

Спенс с первым минут начал диктовать условия боя. Питерсон спрятался за блоком, но блок Ламонта не сильно спасал. К четвертому раунду у Питерсона стал закрываться правый глаз, а уже в пятом Спенс по учебнику боковыми ударами разрушил блок соперника и отправил его на настил.

Питерсон поднялся, но следующие полторы минуты, возможно, были самыми сложными в его жизни. Он был близок ко второму нокдауну. Да и рефери Харви Док имел основания остановить избиение.

С начала шестого раунда Спенс не стал взвинчивать темп. 28-летний боксер работал по результату. Питерсон продолжал пропускать, провалив концовку. Тогда в его углу тренер Барри Хантер впервые произнес: «Мне не нравится, что происходит в ринге. Не разберешься, что делать, остановлю бой».

Питерсон попытался взвинтить темп и стал активнее работать на ногах. Этим он старался свести к минимум количество пропущенных ударов. Даже по блоку. Но Спенс и в этой игре был быстрее, лучше, мощнее. Хантер сдержал слово и снял своего боксера после окончания седьмого раунда.

Такой убедительной победой Спенс дал основания включить себя в топ-10 лучших боксеров мира. В это е число входит и Кит Турман — чемпион в этом же весе по версиям WBA и WBC.

«Спенс — это воздушный шарик, который все пытаются раздуть до пределов огромного шара. Того и гляди, лопнет», — сказал до боя Турман.

До конца года хотелось бы узнать, какой из шариков окажется раздутым. Телеканал Showtime уже работает в этом направлении.

 «Шарапова в Австралии – это позор для тенниса». Британцы снова атакуют россиянку
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал
Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ в Италии
«Спартак» и «Медведи» устроили гандбольную рубку
Время откачивать жир. Как 2 миллиарда СКА уместить под потолок
Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Италии
События дня НХЛ. Проворов оставит Малкина без плей-офф?
ЦСКА на выезде переиграл «Сочи» и прервал серию поражений
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае Уникальная установка уже работает. Возможно подобные решения спасут Землю
Кино
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь