Почему затягиваются переговоры по реваншу Головкин — Альварес

«Вместо того, чтобы вести переговоры о рематче с позиции силы, имея за спиной победу в первом бое, стороне Головкина приходится договариваться о сделке после скандальной ничьи, что совершенно меняет дело. Это огромный плюс для «Канело», ведь он может получить такие же хорошие условия, что и в первом поединке, даже несмотря на то, что большинство фанатов посчитало его лузером. Мексиканец может получить намного больше, чем он мог бы заработать, в случае верного исхода боя 16 сентября. В свою очередь, судейские записки сильно повлияли на перспективы GGG в организации реванша, также это и сказалось на его победной серии.