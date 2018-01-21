Почему затягиваются переговоры по реваншу Головкин — Альварес
Обозреватель бокса Аллан Фокс прокомментировал переговоры по реваншу казахстанского боксера Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом, передает Sports.kz.
Обозреватель бокса Аллан Фокс прокомментировал переговоры по реваншу казахстанского боксера Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом, передает Sports.kz.
«Вместо того, чтобы вести переговоры о рематче с позиции силы, имея за спиной победу в первом бое, стороне Головкина приходится договариваться о сделке после скандальной ничьи, что совершенно меняет дело. Это огромный плюс для «Канело», ведь он может получить такие же хорошие условия, что и в первом поединке, даже несмотря на то, что большинство фанатов посчитало его лузером. Мексиканец может получить намного больше, чем он мог бы заработать, в случае верного исхода боя 16 сентября. В свою очередь, судейские записки сильно повлияли на перспективы GGG в организации реванша, также это и сказалось на его победной серии.
Все должны понимать, почему Головкин не стремится принимать реванш. Публика знает GGG, как победителя первого боя. Если он таки согласится на условия Golden Boy — ситуация покажется, будто Альварес «сел на шею» казахстанцу, получив такой же выгодный гонорар. Головкин принесет мексиканцу деньги, которых не даст ему никто другой, — пишет Фокс для Boxingnews24.com.
Напомним, после спорной ничьи боя Головкин — Альварес 16 сентября в