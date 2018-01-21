СМИ: Власти Швеции могут запретить занятия профессиональным боксом в стране
ТАСС, 21 января. Шведское агентство по охране труда может запретить занятия профессиональным боксом в стране. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал BoxingScene.
ТАСС, 21 января. Шведское агентство по охране труда может запретить занятия профессиональным боксом в стране. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал BoxingScene.
Это может произойти
Травма привела к кровоизлиянию в мозг. Спортсмену была сделана операция и некоторое время он находился в состоянии медикаментозной комы. Недавно Скоглунда выписали из больницы и теперь он проходит реабилитацию в домашних условиях.
Шведское агентство намерено изучить этот случай и по результатам примет окончательное решение. Занятие профессиональным боксом в Швеции и до этого находилось под строгим контролем.