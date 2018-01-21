СМИ: Власти Швеции могут запретить занятия профессиональным боксом в стране

Это может произойти из-за инцидента, случившегося с экс-участником Всемирной боксерской суперсерии Эриком Скоглундом, получившим черепно-мозговую травму в одном из спаррингов.

Травма привела к кровоизлиянию в мозг. Спортсмену была сделана операция и некоторое время он находился в состоянии медикаментозной комы. Недавно Скоглунда выписали из больницы и теперь он проходит реабилитацию в домашних условиях.