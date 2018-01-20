Фьюри будет возвращена боксерская лицензия в случае успешного медосмотра

Заседание с участием 29-летнего Фьюри прошло в пятницу. «После беседы с Фьюри в офисе BBBC принято решено снять приостановку лицензии при условии, если он получит и предъявит необходимые медицинские документы», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте совета.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из- за отказа проводить обязательную защиту.