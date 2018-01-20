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Рой Джонс-младший встретится со Скоттом Сигмоном 8 февраля 2018 года
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой
Соперником Джонса станет американский боксёр Скотт Сигмон (30−11−1).
Поединок состоится в родном городе Джонса Пенсакола (штат Флорида, США) в категории первого тяжёлого веса. Билеты на бой поступили в продажу ещё 5 января, и в данный момент распродано уже более половины входных билетов на бой.