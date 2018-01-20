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12:29 (мск), источник: Vesti.kz

Василий Ломаченко стал боксером года по версии BWAA

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA) подвела итоги 2017 года, сообщает Аllboxing.ru.

В номинации «Боксер года» победу в голосовании одержал украинец Василий Ломаченко, двукратный олимпийский чемпион, трижды защитивший свой титул в первом легком весе в прошлом году, заставив своих соперников отказаться от продолжения боя.

Другими претендентами на это звание были: абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд, чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, чемпион мира в легком весе Майки Гарсия и чемпион мира в первом легчайшем весе Срисакет Сор Рунгвисай.

Тренер и отец Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко был назван «Тренером года», опередив Деррика Джеймса, Брайана Макинтайра, Андре Розье и Абеля Санчеса. А Эгис Климас, менеджер Ломаченко и еще нескольких известных боксеров, в том числе чемпионов мира, был признан «Менеджером года». Кроме него на это звание претендовали Кит Конноли и Фрэнк Эспиноза.

Подобный тройной подиум для представителей команды одного боксера является очень редким явлением. Предыдущий раз такое было в 1992 году, когда чемпион мира в супертяжелом весе Риддик Боу стал «Боксером года», Эдди Фатч, его тренер — «Тренером года», а его менеджер Роб Ньюман — «Менеджером года».

«Боем года» стал поединок Энтони Джошуа и Владимира Кличко, который опередил остальных номинантов: Срисакет Сор Рунгвисай — Роман Гонсалес, Давид Бенавидес — Рональд Гаврил, Джеймс Дигейл — Баду Джек, Мигель Роман — Орландо Салидо.

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