Василий Ломаченко стал боксером года по версии BWAA

В номинации «Боксер года» победу в голосовании одержал украинец Василий Ломаченко, двукратный олимпийский чемпион, трижды защитивший свой титул в первом легком весе в прошлом году, заставив своих соперников отказаться от продолжения боя.

Другими претендентами на это звание были: абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд, чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, чемпион мира в легком весе Майки Гарсия и чемпион мира в первом легчайшем весе Срисакет Сор Рунгвисай.

Тренер и отец Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко был назван «Тренером года», опередив Деррика Джеймса, Брайана Макинтайра, Андре Розье и Абеля Санчеса. А Эгис Климас, менеджер Ломаченко и еще нескольких известных боксеров, в том числе чемпионов мира, был признан «Менеджером года». Кроме него на это звание претендовали Кит Конноли и Фрэнк Эспиноза.

Подобный тройной подиум для представителей команды одного боксера является очень редким явлением. Предыдущий раз такое было в 1992 году, когда чемпион мира в супертяжелом весе Риддик Боу стал «Боксером года», Эдди Фатч, его тренер — «Тренером года», а его менеджер Роб Ньюман — «Менеджером года».