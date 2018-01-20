Определилась дата боя уроженца Казахстана Липинца с Гарсией

Проведение этого поединка планировалось на 10 февраля, но недавно российский боксер получил травму кисти, и промоутеры решали вопрос с переносом даты боя.

Напомним, что 28-летнего Липинца, родившегося в поселке Мартук Актюбинской области, это будет первая защита титула после его завоевания в ноябре прошлого года. А 30-летний Гарсия стремится этим боем завоевать чемпионский титул в четвертой весовой категории.