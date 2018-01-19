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19 января, источник: Vesti.kz

Официально объявлено о бое чемпиона WBO Билли Джо Сондерса с бывшим соперником Геннадия Головкина

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс проведет защиту титула в бою с соотечественником Мартином Мюрррем, передает корреспондент Vesti.kz. О поединке официально объявили телеканал BT Sport, боксеры и их промоутеры.

Бой Сондерс — Мюррей станет главным событием вечера бокса, который пройдет 14 апреля. В со-главном событии состоится еще поединок за вакантный пояс чемпиона WBO в первом полусреднем весе — за него поборются британец Терри Фланаган (33−0, 13 КО) и американец Морис Хуккер (23−0, 16 КО).

Титул WBO Сондерс завоевал в декабре 2015 года, когда победил ирландца Энди Ли (35−3, 24 КО). Предстоящая защита станет для него четвертой — во всех случаях чемпион проводил на ринге все 12 раундов, в том числе и в последнем поединке, в котором он 16 декабря в канадском Лавале победил местного боксера Давида Лемье (38−4, 33 КО).

35-летний Мюррей в шестой раз за карьеру поборется за титул чемпиона мира. В среднем весе в 2011 году он завершил вничью поединок с обладателем титула WBA (Super) немцем Феликсом Штурмом (40−5−3, 18 КО), в 2013 году проиграл решением аргентинцу Серхио Мартинесу (51−3−2, 28 КО) бой за пояс WBC, а в 2015 году уступил техническим нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО), который защищал титулы WBA (Super) и IBO.

После этого Мюррей поднялся во второй средний вес, но и здесь потерпел неудачу. В 2015 году британец решением уступил немецко-армянскому боксеру Артуру Абрахаму (46−6, 30 КО) в поединке за титул WBO. В 2017 году Мюррей вернулся в средний вес и сейчас владеет региональным титулом WBA Inter-Continental, тогда как главный пояс этой организации принадлежит Головкину.

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