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14:01 (мск), источник: Sports.kz

Чего можно ожидать от Головкина и «Канело» в рематче

Британский сайт Worldboxingnews.net попробовал заглянуть вперед и представить, каким образом будут действовать на ринге Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес в их ожидаемом рематче 5 мая, пишет Sports.kz.

«Хотя исход первого боя, возможно, не был таким, как кому-то хотелось, но он вызвал аппетит ко второму поединку. «Канело» провел нехарактерный бой, придерживаясь тактики «бей и убегай», и в предстоящем сражении может пойти за нокаутом, учитывая нависшие над ним проблемы с выносливостью.

Головкин будет стараться быть более точным, особенно с ударами в корпус, после того как в сентябре он нанес в цель всего 31% джебов против 34% у мексиканца. Однако тяжело прицелиться, когда оппонент столь проворный, как Альварес.

По словам тренера GGG Абеля Санчеса, казахстанцу «есть много над чем поработать перед возможным реваншем. Но довольно трудно планировать свою стратегию против кого-то вроде «Канело», который уже показал способность изменять свой стиль в зависимости от того, кто в противоположном углу.

Было ли это в первый раз классикой или нет, но эти два великих средневеса вновь поставят на кон свои безупречные «рекорды». Будем надеяться, что реванш будет соответствовать всей той рекламе, которая скоро начнется, — написано в публикации.

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